Кольцов: Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в плей-офф в десятом сезоне КХЛ

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На взгляд специалиста, на счету которого более 140 матчей в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», болельщикам стоит запастись терпением. «В команде очень много новых игроков. Перед началом сезона, считаю, динамовцы провели не так много матчей. Первая встреча регулярного сезона с “Йокеритом” не получилась (1:6). В чем причина? Ребята очень хотели показать результат, где-то переволновались, начали ошибаться — и посыпались удаления, а такой соперник, как финская команда, просчетов не прощает», — сказал Константин Кольцов.

В ходе встречи Александр Лукашенко отметил, что действиям динамовцев не хватает стабильности. По мнению Константина Кольцова, минчанам необходимо еще семь-десять матчей, чтобы стабилизировать свою игру. «У нас много молодежи, любой команде хочется иметь много сильных игроков, “Динамо” надо продолжать работать. Втянемся в сезон и, думаю, через семь-десять матчей увидим совсем другую команду. Нашим хоккеистам вполне по силам выйти в плей-офф в стартовавшем сезоне КХЛ. Главное — избежать большого числа травм, чтобы сохранить боеспособный состав в ходе сезона», — отметил тренер.

Константин Кольцов подчеркнул хорошую коммуникацию в стане «зубров». «Все игроки понимают Горди Дуайера, если и возникают какие-то вопросы, то их спокойно разъясняют. Много лет я выступал за океаном, знаю требования североамериканских специалистов и довожу их до наших молодых хоккеистов», — подчеркнул он.

Сегодня в ходе встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с игроками и тренерским штабом «Динамо» обсуждены многие вопросы, касающиеся выступления белорусской команды в КХЛ.

Очередной матч регулярного сезона минское «Динамо» проведет сегодня с подмосковным «Витязем». Начало игры в 19.30.