Кольцов: Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в плей-офф в десятом сезоне КХЛ
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в
плей-офф в десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение высказал сегодня журналистам тренер клуба, известный в прошлом нападающий, выступавший в национальной сборной Беларуси и в НХЛ, Константин Кольцов после встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с хоккеистами и тренерским составом команды, передает корреспондент БЕЛТА.
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На взгляд специалиста, на счету которого более 140 матчей в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», болельщикам стоит запастись терпением. «В команде очень много новых игроков. Перед началом сезона, считаю, динамовцы провели не так много матчей. Первая встреча регулярного сезона с “Йокеритом” не получилась (1:6). В чем причина? Ребята очень хотели показать результат,
В ходе встречи Александр Лукашенко отметил, что действиям динамовцев не хватает стабильности. По мнению Константина Кольцова, минчанам необходимо еще
Константин Кольцов подчеркнул хорошую коммуникацию в стане «зубров». «Все игроки понимают Горди Дуайера, если и возникают
Сегодня в ходе встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с игроками и тренерским штабом «Динамо» обсуждены многие вопросы, касающиеся выступления белорусской команды в КХЛ.
Очередной матч регулярного сезона минское «Динамо» проведет сегодня с подмосковным «Витязем». Начало игры в 19.30.
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