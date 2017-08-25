Капитан ХК «Динамо»: Необходимо без громких слов выходить на лед и показывать игру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Капитан «зубров» поблагодарил главу государства, который искренне переживает за результаты команды, за время, которое он нашел в своем плотном графике, чтобы встретиться. Капитан согласился со многими утверждениями, прозвучавшими в ходе встречи. Владимир Денисов отметил, что если будет результат, то критики от болельщиков будет меньше. «Говорить громких слов не стоит, необходимо выходить на лед и показывать достойную игру, — сказал он. — Уверен, что в команде нет равнодушных людей, и в ближайшее время “Динамо” постарается показать более достойную игру. Проделан огромный объем работы в межсезонье, и это должно дать свой результат».

Защитник динамовцев добавил, что нюансы в таком большом коллективе, как хоккейная команда, есть всегда, но все можно исправить и радовать болельщиков своими успехами.

Владимир Денисов вернулся в минский клуб из челябинского «Трактора». В «Динамо» перед началом сезона был выбран капитаном, как один из самых опытных игроков команды. В рядах национальной сборной Беларуси игрок выступал на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.