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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30796887/
25 августа 2017, 15:23 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Капитан ХК «Динамо»: Необходимо без громких слов выходить на лед и показывать игру

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо без громких слов выходить на лед и показывать игру. Такое мнение выразил сегодня на встрече хоккейной команды «Динамо-Минск» с Президентом Беларуси Александром Лукашенко капитан клуба Владимир Денисов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уверен что в команде нет равнодушных людей и в ближайшее время Динамо постарается показать более достойную игру. Проделан огромный объем работы в межсезонье и это должно дать свой результат' — сказал Владимир Денисов. Увеличить
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Капитан «зубров» поблагодарил главу государства, который искренне переживает за результаты команды, за время, которое он нашел в своем плотном графике, чтобы встретиться. Капитан согласился со многими утверждениями, прозвучавшими в ходе встречи. Владимир Денисов отметил, что если будет результат, то критики от болельщиков будет меньше. «Говорить громких слов не стоит, необходимо выходить на лед и показывать достойную игру, — сказал он. — Уверен, что в команде нет равнодушных людей, и в ближайшее время “Динамо” постарается показать более достойную игру. Проделан огромный объем работы в межсезонье, и это должно дать свой результат».

Защитник динамовцев добавил, что нюансы в таком большом коллективе, как хоккейная команда, есть всегда, но все можно исправить и радовать болельщиков своими успехами.

Владимир Денисов вернулся в минский клуб из челябинского «Трактора». В «Динамо» перед началом сезона был выбран капитаном, как один из самых опытных игроков команды. В рядах национальной сборной Беларуси игрок выступал на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

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Кольцов: Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в плей-офф в десятом сезоне КХЛ

Кольцов: Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в плей-офф в десятом сезоне КХЛ

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в плей-офф в десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение высказал сегодня журналистам тренер клуба, известный в прошлом нападающий, выступавший в национальной сборной Беларуси и в НХЛ, Константин Кольцов после встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с хоккеистами и тренерским составом команды, передает корреспондент БЕЛТА.
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