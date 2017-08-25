Родина или деньги? КХЛ заставляет выбирать

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— Ничего не поделаешь, надо кормить семью, поэтому я отказался от гражданства Белоруссии, — заявил после матча с «Витязем» форвард московского «Динамо» Никита Комаров.

Два года назад, в разгар «лимитных» войн между КХЛ и Министерством спорта, я написал текст с заголовком «Фарс по-белорусски». Тогда статус хоккеистов из этой страны, а также Казахстана, которые еще за несколько дней до старта чемпионата не считались легионерами, был изменен прямо перед началом турнира. Что в минусе оказались команды и отдельные игроки, никого не волновало.

Те самые «лимитные», да и все остальные войны в российском хоккее закончены. Все предельно просто: если ты белорус или казахстанец — значит, легионер. За одним исключением: отказываешься от выступлений за свою сборную при наличии российского гражданства — и лимита на иностранцев можно не бояться.

Уже указанный Комаров, Андрей Стась из «Авангарда», Алексей Угаров из «Северстали», казахстанцы Виктор Александров и Вадим Краснослободцев из «Адмирала», Юрий Сергиенко из «Спартака» и Семен Кошелев из «Авангарда». Все они отказались от своих сборных, потому что найти работу в российских клубах КХЛ в качестве легионера (а потом еще удержаться на этом месте) для средних (или молодых) хоккеистов очень непросто, если у тебя нет за плечами энхаэловского прошлого, как у братьев Костицыных.

Какое нам дело до судьбы неполного десятка игроков, которые очень далеки от того, чтобы определять лицо КХЛ? Допустим, никакого. Допустим, что нам нет дела и до результатов стран-соседей на чемпионатах мирах и Олимпиаде (куда они и вовсе не попали) — обязательств болеть за Белоруссию и Казахстан у россиян нет.

Однако есть абсолютно нелепый и чуть не абсурдный юридический казус, который позволяет назвать ситуацию отчасти бесчеловечной. Правила ИИХФ, в отличие от футбольных, позволяют игрокам менять спортивное гражданство после нескольких лет «нейтралитета». Так что потенциально даже не хватающий звезд с неба Никита Комаров может когда-нибудь стать российским сборником.

Потенциально — но в реальности этого не произойдет. Все прекрасно понимают, что Комаров и Ко фактически такие же легионеры, как любые шведы, чехи или канадцы. Однако не было принято рационального (одного из двух) решения о том, что:

— Все белорусские и казахстанские хоккеисты признаются иностранцами.

— Или наоборот: все эти игроки защищены от лимита на легионеров.

Вместо него КХЛ создала лазейку, которая заставляет хоккеистов вставать перед ужасной дилеммой: родина или деньги? Кому нужно такое издевательство?

Цивилизованные примеры разрешения таких проблем найти несложно. Так, в швейцарской лиге, где действует чуть более жесткий лимит на легионеров, чем в КХЛ (четыре человека), иностранцы могут получить специальную лицензию, которая позволит им получить статус, как у местных игроков. Чаще всего «новыми швейцарцами» становятся хоккеисты, которые выступали в юниорских лигах альпийской страны (как пример — голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс). Но эта лазейка не заставляет отказываться от своей национальной команды.

К десятому сезону КХЛ уже не имеет права делать скидку на молодость лиги, когда речь заходит о непродуманных положениях регламента. «Фарс по-белорусски» слишком затянулся — пришла пора его прекратить.