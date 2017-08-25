Нижегородский ХК «Торпедо» в первом выездном матче обыграл «Югру» из Ханты-Мансийска

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Торпедовцы в первом периоде действовали активнее, нанесли по воротам соперника много бросков, один из которых привел к заброшенной шайбе — Геннадий Столяров подставил клюшку под щелчок Томаша Кундратека. Во втором периоде хоккеисты «Югры» стали играть активнее, но нижегородцам удалось провести результативную контратаку, которую завершил Рассказов. В третьем периоде ханты-мансийцам удалось отыграть одну шайбу (гол на счету Королева), но под занавес матча третью шайбу в уже пустые ворота забросил Галузин. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородцев.

Отметим, что ворота «Югры» защищал Илья Проскуряков, выступавший в «Торпедо» в прошлом сезоне. Состав «Торпедо»: Галимов, Баранцев-Кундратек, Еглич-Дугин-Даугавиньш, Курбатов-Григорьев, Лазарев — Грачев — Костицын, Мамашев-Потапов, Столяров-Галузин-Паршин, Балдаев, Ураков — Рассказов — Кулемин, Шураков.

Следующий матч «Торпедо» проведет 26 августа в Омске. Соперником нашей команды станет «Авангард».