Нижегородский ХК «Торпедо» в первом выездном матче обыграл «Югру» из Ханты-Мансийска
«Торпедо» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Югру» из
Ханты-Мансийска 24 августа 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
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Торпедовцы в первом периоде действовали активнее, нанесли по воротам соперника много бросков, один из которых привел к заброшенной шайбе — Геннадий Столяров подставил клюшку под щелчок Томаша Кундратека. Во втором периоде хоккеисты «Югры» стали играть активнее, но нижегородцам удалось провести результативную контратаку, которую завершил Рассказов. В третьем периоде
Отметим, что ворота «Югры» защищал Илья Проскуряков, выступавший в «Торпедо» в прошлом сезоне. Состав «Торпедо»: Галимов,
Следующий матч «Торпедо» проведет 26 августа в Омске. Соперником нашей команды станет «Авангард».
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