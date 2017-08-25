«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ
Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.
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Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился мнением об исходах матчей очередного игрового дня КХЛ. Он считает, что «Металлург» достойно ответит своей игрой критикам, а московское «Динамо» ничего не сможет противопоставить своим землякам из ЦСКА.
«Металлург» — «Трактор»
На мемориале Ромазана «Трактор» победил со счётом 4:1, да и начали команды сезон зеркально: «Трактор» — с победы, а «Магнитка» — с разгромного поражения от «Автомобилиста». Хватит уже подопечным Ильи Воробьёва неудач. Как по мне, «Магнитка» возьмёт реванш у «Трактора» и одержит победу. Этому поспособствует то, что у челябинцев травму получил Александр Черников, а «Металлург» должен наладить игру в обороне, которая в матче с «Автомобилистом» была ужасающей.
Прогноз Ерыкалова: победа «Металлурга» в основное время.
«Лада» — «Автомобилист»
Стоит отметить, что тольяттинцы в первом матче сезона не забросили ни одной шайбы. Расчёт, помимо легионеров, идёт на связку форвардов Бабенко — Зернов. Моя ставка заключается в том, что первый гол в чемпионате «Лада» забьёт, но в остальном превосходство «Автомобилиста» безусловно, в том числе и на последнем рубеже, где Коварж сильнее и Лазушина, и Иванникова.
Прогноз Ерыкалова: победа «Автомобилиста» в основное время.
«Локомотив» — «Слован»
«Железнодорожники» провели равный матч с ЦСКА, но насторожило то, что в основное время волжане не смогли забить с игры. Единственную шайбу забросил молодой Денис Алексеев, который считается одним из лучших нападающих 1997 года рождения в стране. Но он сделал это с буллита. Вопросы к атаке «Локомотива». Но если ЦСКА сдержал Козуна, Тальбо, Контиолу и других лидеров ярославцев, то «Словану» это не удастся.
Прогноз Ерыкалова: победа «Локомотива» в основное время с разрывом в две шайбы.
«Динамо» (Минск) — «Витязь»
Это матч двух равных соперников, претендентов на попадание в
Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо» в основное время.
СКА — «Йокерит»
Мы все восхищаемся молодым финном Толваненом, который стал автором самого юного
Прогноз Ерыкалова: победа СКА в основное время.
«Динамо» (Москва) — ЦСКА
Ещё в прошлом сезоне это был матч равных соперников, но после пертурбаций в стане
Прогноз Ерыкалова: победа ЦСКА в основное время.
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