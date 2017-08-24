Ошибка, голевой пас, победа. Дебют Андрея Маркова в КХЛ
«Ак Барс» переиграл на своем льду «Куньлунь» в первом матче после возвращения в Россию легендарного защитника.
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Видимо, что-то случилось...
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Один из главных фаворитов «Востока» начинал сезон домашним матчем с «Куньлунем». Хоть имя соперника для казанского зрителя сейчас не так важно — здесь научились болеть за свою команду. Однако отметим, что традиционная китайская лапша в фойе все же была.
— Идем смотреть на Маркова, — слышится в толпе.
Естественно, что все внимание на легендарного защитника, отыгравшего 16 сезонов в «Монреале». Вот он разминается в своей неторопливой манере, а вот бросает по девяткам. В каждом действии почерк мастера. После конфуза с Данисом Зариповым именно Марков — главный медийный персонаж Казани. От России Андрей заметно отвык и даже спешит сорваться с места после российского гимна, забыв, что на домашних матчах «Ак Барса» звучит еще и гимн Татарстана.
МАРКОВ ПРОТИВ КЕЙНА
Марков, как и во всех предыдущих предсезонных матчах, составил первую пару защитников с Яруллиным, но именно то, чего все так опасались, произошло уже во второй смене. Марков погнал поддерживать атаку по левому борту, не сумел блокировать шайбу в чужой зоне, а Яруллин не успел подстраховать ветерана. Наверняка новичок КХЛ испытал некое
Как и положено первому матчу в сезоне, нервы были «наружу». Две драки уже в первом периоде, удаление Свитова за неправильную борьбу на точке вбрасывания. Ошибки обеих команд только добавляли игре красок. В этом фонтане эмоций виртуоз Ткачев нашел свой момент — 1:1, а Марков получил первый бал в КХЛ за результативную передачу. Но
ВРЕМЯ АЗЕВЕДО
Видимо, во втором перерыве Билялетдинов сумел достучаться до команды. Это был уже привычный «Ак Барс» без особых фантазии и импровизации, но зато надежный и конкретный. Шайбы до Гарипова долетали заметно реже, а в атаке казанцы добавили агрессии. Гости из Пекина перестали успевать в игровых эпизодах: гол казался неизбежным. Пас Чибисова на Азеведо в той атаке был прекрасен. Но самую сильную авиацию трибун в этот вечер вызвал даже не победный дубль взрывного канадца, а Данис Зарипов, которого камера вывела на видеокуб в середине третьего периода. Нападающий смотрел в пустоту, а потом помахал зрителям.
|24.08.2017 19:00
|Зрители 8145
|Регулярный чемпионат
|"Татнефть Арена"
|Зинэтула Билялетдинов
|Майк Кинэн
|Эмиль Гарипов 48:44 (Э. Гарипов 49:13)
|Магнус Хелльберг 58:27
|1-й период
|Кори Кейн (Б. Йип)
|03:41
|04:36
|Александр Свитов
|04:36
|Роман Абросимов
|Артур Кулда
|04:36
|Артур Кулда
|04:36
|11:07
|Роман Абросимов
|Джо Брэйден
|11:07
|13:04
|Владимир Ткачев (А. Марков)
|Брэндон Йип
|17:16
|2-й период
|Алексей Поникаровский (Л. Локхарт, Юйэнь Зак)
|26:06
|28:43
|Федор Малыхин (В. Токранов, М. Глухов)
|35:15
|Станислав Галиев
|Андрей Костицын
|35:49
|3-й период
|40:58
|Антон Ландер
|Андрей Костицын
|40:58
|49:13
|Джастин Азеведо (В. Ткачев, А. Чибисов)
|58:13
|Джастин Азеведо
|13
|Штрафное время
|15
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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