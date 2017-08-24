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24 августа 2017, 22:55 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Ошибка, голевой пас, победа. Дебют Андрея Маркова в КХЛ

«Ак Барс» переиграл на своем льду «Куньлунь» в первом матче после возвращения в Россию легендарного защитника.

Ак Барс переиграл на своем льду Куньлунь. Увеличить
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Один из главных фаворитов «Востока» начинал сезон домашним матчем с «Куньлунем». Хоть имя соперника для казанского зрителя сейчас не так важно — здесь научились болеть за свою команду. Однако отметим, что традиционная китайская лапша в фойе все же была. Все-таки хоккей в жару — это прекрасно. Буквально в шаговой доступности от «Татнефть-арены» открывалось первенство Европы по пляжному волейболу, но народ соскучился по любимой команде в городе и забил трибуны почти до отказа.

— Идем смотреть на Маркова, — слышится в толпе.

Естественно, что все внимание на легендарного защитника, отыгравшего 16 сезонов в «Монреале». Вот он разминается в своей неторопливой манере, а вот бросает по девяткам. В каждом действии почерк мастера. После конфуза с Данисом Зариповым именно Марков — главный медийный персонаж Казани. От России Андрей заметно отвык и даже спешит сорваться с места после российского гимна, забыв, что на домашних матчах «Ак Барса» звучит еще и гимн Татарстана.

МАРКОВ ПРОТИВ КЕЙНА

Марков, как и во всех предыдущих предсезонных матчах, составил первую пару защитников с Яруллиным, но именно то, чего все так опасались, произошло уже во второй смене. Марков погнал поддерживать атаку по левому борту, не сумел блокировать шайбу в чужой зоне, а Яруллин не успел подстраховать ветерана. Наверняка новичок КХЛ испытал некое дежа-вю, потому за «Куньлунь» забил Кейн.

Как и положено первому матчу в сезоне, нервы были «наружу». Две драки уже в первом периоде, удаление Свитова за неправильную борьбу на точке вбрасывания. Ошибки обеих команд только добавляли игре красок. В этом фонтане эмоций виртуоз Ткачев нашел свой момент — 1:1, а Марков получил первый бал в КХЛ за результативную передачу. Но по-настоящему диспетчерские способности 79-го номера раскрылись уже в большинстве. Марков в одиночестве занял позицию диспетчера на синей линии и кормил сладкими передачами Секача, Азеведо и Ландера — только забивай, но забил Поникаровский.

ВРЕМЯ АЗЕВЕДО

Видимо, во втором перерыве Билялетдинов сумел достучаться до команды. Это был уже привычный «Ак Барс» без особых фантазии и импровизации, но зато надежный и конкретный. Шайбы до Гарипова долетали заметно реже, а в атаке казанцы добавили агрессии. Гости из Пекина перестали успевать в игровых эпизодах: гол казался неизбежным. Пас Чибисова на Азеведо в той атаке был прекрасен. Но самую сильную авиацию трибун в этот вечер вызвал даже не победный дубль взрывного канадца, а Данис Зарипов, которого камера вывела на видеокуб в середине третьего периода. Нападающий смотрел в пустоту, а потом помахал зрителям.

24.08.2017 19:00 Зрители 8145 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 4:2 Куньлунь
(1:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Майк Кинэн
Вратари
Эмиль Гарипов 48:44 (Э. Гарипов 49:13) Магнус Хелльберг 58:27
1-й период
Кори Кейн (Б. Йип) 03:41
04:36 Александр Свитов
04:36 Роман Абросимов
Артур Кулда 04:36
Артур Кулда 04:36
11:07 Роман Абросимов
Джо Брэйден 11:07
13:04 Владимир Ткачев (А. Марков)
Брэндон Йип 17:16
2-й период
Алексей Поникаровский (Л. Локхарт, Юйэнь Зак) 26:06
28:43 Федор Малыхин (В. Токранов, М. Глухов)
35:15 Станислав Галиев
Андрей Костицын 35:49
3-й период
40:58 Антон Ландер
Андрей Костицын 40:58
49:13 Джастин Азеведо (В. Ткачев, А. Чибисов)
58:13 Джастин Азеведо
Статистика
13 Штрафное время 15
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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