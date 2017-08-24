Ошибка, голевой пас, победа. Дебют Андрея Маркова в КХЛ

Один из главных фаворитов «Востока» начинал сезон домашним матчем с «Куньлунем». Хоть имя соперника для казанского зрителя сейчас не так важно — здесь научились болеть за свою команду. Однако отметим, что традиционная китайская лапша в фойе все же была. Все-таки хоккей в жару — это прекрасно. Буквально в шаговой доступности от «Татнефть-арены» открывалось первенство Европы по пляжному волейболу, но народ соскучился по любимой команде в городе и забил трибуны почти до отказа.

— Идем смотреть на Маркова, — слышится в толпе.

Естественно, что все внимание на легендарного защитника, отыгравшего 16 сезонов в «Монреале». Вот он разминается в своей неторопливой манере, а вот бросает по девяткам. В каждом действии почерк мастера. После конфуза с Данисом Зариповым именно Марков — главный медийный персонаж Казани. От России Андрей заметно отвык и даже спешит сорваться с места после российского гимна, забыв, что на домашних матчах «Ак Барса» звучит еще и гимн Татарстана.

МАРКОВ ПРОТИВ КЕЙНА

Марков, как и во всех предыдущих предсезонных матчах, составил первую пару защитников с Яруллиным, но именно то, чего все так опасались, произошло уже во второй смене. Марков погнал поддерживать атаку по левому борту, не сумел блокировать шайбу в чужой зоне, а Яруллин не успел подстраховать ветерана. Наверняка новичок КХЛ испытал некое дежа-вю, потому за «Куньлунь» забил Кейн.

Как и положено первому матчу в сезоне, нервы были «наружу». Две драки уже в первом периоде, удаление Свитова за неправильную борьбу на точке вбрасывания. Ошибки обеих команд только добавляли игре красок. В этом фонтане эмоций виртуоз Ткачев нашел свой момент — 1:1, а Марков получил первый бал в КХЛ за результативную передачу. Но по-настоящему диспетчерские способности 79-го номера раскрылись уже в большинстве. Марков в одиночестве занял позицию диспетчера на синей линии и кормил сладкими передачами Секача, Азеведо и Ландера — только забивай, но забил Поникаровский.

ВРЕМЯ АЗЕВЕДО

Видимо, во втором перерыве Билялетдинов сумел достучаться до команды. Это был уже привычный «Ак Барс» без особых фантазии и импровизации, но зато надежный и конкретный. Шайбы до Гарипова долетали заметно реже, а в атаке казанцы добавили агрессии. Гости из Пекина перестали успевать в игровых эпизодах: гол казался неизбежным. Пас Чибисова на Азеведо в той атаке был прекрасен. Но самую сильную авиацию трибун в этот вечер вызвал даже не победный дубль взрывного канадца, а Данис Зарипов, которого камера вывела на видеокуб в середине третьего периода. Нападающий смотрел в пустоту, а потом помахал зрителям.