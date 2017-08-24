Дубль Азеведу в третьем периоде принёс «Ак Барсу» победу над «Куньлунем»

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После двух периодов счёт в матче был равным — 2:2. У хозяев забитые голы на свой счёт записали Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин, у «Куньлуня» шайбы забросили Кори Кейн и Алексей Поникаровский. В заключительной 20-минутке «Ак Барс» забил дважды, дубль оформил нападающий Джастин Азеведу.



