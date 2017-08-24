Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30788647/
24 августа 2017, 22:06 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубль Азеведу в третьем периоде принёс «Ак Барсу» победу над «Куньлунем»

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду взял верх над китайским «Куньлунь Ред Стар», матч закончился со счётом 4:2.

Казанский Ак Барс на домашнем льду взял верх над китайским Куньлунь Ред Стар матч закончился со счётом 4:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

После двух периодов счёт в матче был равным — 2:2. У хозяев забитые голы на свой счёт записали Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин, у «Куньлуня» шайбы забросили Кори Кейн и Алексей Поникаровский. В заключительной 20-минутке «Ак Барс» забил дважды, дубль оформил нападающий Джастин Азеведу.

24.08.2017 19:00 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 4:2 Куньлунь
(1:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Майк Кинэн
Вратари
Эмиль Гарипов 48:44 (Э. Гарипов 49:13) Магнус Хелльберг
1-й период
Кори Кейн (Б. Йип) 03:41
04:36
04:36 Александр Свитов
Артур Кулда 04:36
Артур Кулда 04:36
13:04 Владимир Ткачев (А. Марков)
17:16
2-й период
Алексей Поникаровский (Л. Локхарт, Юйэнь Зак) 26:06
28:00 Федор Малыхин (В. Токранов, М. Глухов)
35:15
Андрей Костицын 35:49
3-й период
40:58 Антон Ландер
Андрей Костицын 40:58
49:13 Джастин Азеведо (В. Ткачев, А. Чибисов)
58:13 Джастин Азеведо
Статистика
11 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеист «Ак Барса» Захарчук пропустит матч с «Куньлунем» из-за травмы

КАЗАНЬ, 24 авг — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук пропустит стартовый матч чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунем» из-за травмы, сообщили агентству «Р-Спорт» в казанском хоккейном клубе.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?