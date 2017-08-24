Дубль Азеведу в третьем периоде принёс «Ак Барсу» победу над «Куньлунем»
Казанский «Ак Барс» на домашнем льду взял верх над китайским «Куньлунь Ред Стар», матч закончился со счётом 4:2.
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После двух периодов счёт в матче был равным — 2:2. У хозяев забитые голы на свой счёт записали Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин, у «Куньлуня» шайбы забросили Кори Кейн и Алексей Поникаровский. В заключительной 20-минутке «Ак Барс» забил дважды, дубль оформил нападающий Джастин Азеведу.
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Майк Кинэн
Вратари
|Эмиль Гарипов 48:44 (Э. Гарипов 49:13)
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|Кори Кейн (Б. Йип)
|03:41
|04:36
|04:36
|Александр Свитов
|Артур Кулда
|04:36
|Артур Кулда
|04:36
|13:04
|Владимир Ткачев (А. Марков)
|17:16
|2-й период
|Алексей Поникаровский (Л. Локхарт, Юйэнь Зак)
|26:06
|28:00
|Федор Малыхин (В. Токранов, М. Глухов)
|35:15
|Андрей Костицын
|35:49
|3-й период
|40:58
|Антон Ландер
|Андрей Костицын
|40:58
|49:13
|Джастин Азеведо (В. Ткачев, А. Чибисов)
|58:13
|Джастин Азеведо
Статистика
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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