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24 августа 2017, 20:17 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Талгат Жайлауов: Буду стараться сделать все, что от меня зависит

В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги астанинскому «Барысу» удалось одержать победу над московским «Спартаком» со счетом 2:0. Впервые после долгого отсутствия на лед в свитере сине-белых вышел Талгат Жайлауов.

В беседе с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz нападающий поделился впечатлениями от первого матча в сезоне.

— Хороший матч получился для команды, сыграли на ноль и вовремя ребята забили гол. Тяжело конечно, все-таки первая игра. Хорошо, что дома начинаем, свои трибуны, болельщики все равно помогают. Думаю, вскоре вкатимся в новый сезон.

 — Для тебя лично как сложился матч?
— Не секрет, что Роман Старченко получил травму, из-за этого руководство приняло решение вызвать меня, Роман лидер команды, мы ждем его скорейшего выздоровления, его не хватает «Барысу». Насчет меня — не знаю, сезон покажет, и я буду стараться сделать все, что от меня зависит.

 — После сезона в ВХЛ заметил ли какую-то разницу?
— Конечно, выездные и домашние матчи — это разные. Надо дома брать как можно больше очков, на выезде стараться привезти максимум. Турнир и «регулярка» разные вещи, чем быстрее мы вкатимся, тем лучше.

 — А сам как себя чувствуешь?
— Я как могу говорить. Мои движения сами ответ вам дадут.

 — Какие цели на сезон?
— Сезон покажет, цели остаться в Астане и играть за «Барыс», от меня требуется одно — только играть.

 — Ждал ли вызова, хотел ли вернуться, если честно?
— Всегда охота чего-то большего, но это между мной и моей семьей останется, не буду комментировать.

 — Как раздевалка без Боченски и Бойда?
— Конечно, они лидеры клуба долгие годы. Тяжело, что кто-то ушел, кто-то закончил. Другие ребята приехали, моложе, с новыми амбициями. Сезон покажет, заменят они их или нет. Брэндон и Дастин — наши друзья и навсегда ими останутся.

24.08.2017 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 2:0 Спартак
(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Евгений Корешков Вадим Епанчинцев
Вратари
Хенрик Карлссон Никита Беспалов 58:10 (Н. Беспалов 59:35)
1-й период
Алексей Пепеляев 01:35
07:18 Кори Тривино
Виктор Бобров 10:34
Владислав Провольнев 14:30
15:19
2-й период
Виктор Комаров 21:57
33:48 Линден Вей
39:08 Мартен Сан-Пьер (Л. Вей, Н. Доус)
3-й период
Алексей Пепеляев 42:46
56:48 Антон Сагадеев
Вилле Лаюнен 58:01
59:35 п.в. Мартен Сан-Пьер (А. Сагадеев, В. Маркелов)
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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