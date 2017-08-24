Талгат Жайлауов: Буду стараться сделать все, что от меня зависит

В беседе с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz нападающий поделился впечатлениями от первого матча в сезоне.



— Хороший матч получился для команды, сыграли на ноль и вовремя ребята забили гол. Тяжело конечно, все-таки первая игра. Хорошо, что дома начинаем, свои трибуны, болельщики все равно помогают. Думаю, вскоре вкатимся в новый сезон.



— Для тебя лично как сложился матч?

— Не секрет, что Роман Старченко получил травму, из-за этого руководство приняло решение вызвать меня, Роман лидер команды, мы ждем его скорейшего выздоровления, его не хватает «Барысу». Насчет меня — не знаю, сезон покажет, и я буду стараться сделать все, что от меня зависит.



— После сезона в ВХЛ заметил ли какую-то разницу?

— Конечно, выездные и домашние матчи — это разные. Надо дома брать как можно больше очков, на выезде стараться привезти максимум. Турнир и «регулярка» разные вещи, чем быстрее мы вкатимся, тем лучше.



— А сам как себя чувствуешь?

— Я как могу говорить. Мои движения сами ответ вам дадут.



— Какие цели на сезон?

— Сезон покажет, цели остаться в Астане и играть за «Барыс», от меня требуется одно — только играть.



— Ждал ли вызова, хотел ли вернуться, если честно?

— Всегда охота чего-то большего, но это между мной и моей семьей останется, не буду комментировать.



— Как раздевалка без Боченски и Бойда?

— Конечно, они лидеры клуба долгие годы. Тяжело, что кто-то ушел, кто-то закончил. Другие ребята приехали, моложе, с новыми амбициями. Сезон покажет, заменят они их или нет. Брэндон и Дастин — наши друзья и навсегда ими останутся.