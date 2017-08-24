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24 августа 2017, 19:39 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Дубль Сен-Пьера принес «Барысу» победу над «Спартаком» в первом матче десятого сезона КХЛ

Хоккеисты «Барыса» на своем льду обыграли московский «Спартак» в первом матче десятого сезона КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 2:0.

Обе шайбы на свой счет записал нападающий Мартен Сен-Пьер. На 40-й минуте он отличился в равных составах, а его ассистентами стали новичок Линден Вей и капитан Найджел Доус. Вторую шайбу Сен-Пьер отправил уже в пустые ворота за 25 секунд до финальной сирены, когда «Спартак» выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря.

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду 26 августа, а соперником станет рижское «Динамо». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

Стоит отметить, что в рамках домашней серии «Барыс» после встречи с «Динамо» проведет еще две игры на своем льду.

24.08.2017 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 2:0 Спартак
(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Евгений Корешков Вадим Епанчинцев
Вратари
Хенрик Карлссон Никита Беспалов 58:10 (Н. Беспалов 59:35)
1-й период
Алексей Пепеляев 01:35
07:18 Кори Тривино
Виктор Бобров 10:34
Владислав Провольнев 14:30
15:19
2-й период
Виктор Комаров 21:57
33:48 Линден Вей
39:08 Мартен Сан-Пьер (Л. Вей, Н. Доус)
3-й период
Алексей Пепеляев 42:46
56:48 Антон Сагадеев
Вилле Лаюнен 58:01
59:35 п.в. Мартен Сан-Пьер (А. Сагадеев, В. Маркелов)
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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