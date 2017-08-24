Дубль Сен-Пьера принес «Барысу» победу над «Спартаком» в первом матче десятого сезона КХЛ

Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 2:0.

Обе шайбы на свой счет записал нападающий Мартен Сен-Пьер. На 40-й минуте он отличился в равных составах, а его ассистентами стали новичок Линден Вей и капитан Найджел Доус. Вторую шайбу Сен-Пьер отправил уже в пустые ворота за 25 секунд до финальной сирены, когда «Спартак» выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря.

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду 26 августа, а соперником станет рижское «Динамо». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

Стоит отметить, что в рамках домашней серии «Барыс» после встречи с «Динамо» проведет еще две игры на своем льду.