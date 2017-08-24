Дубль Сен-Пьера принес «Барысу» победу над «Спартаком» в первом матче десятого сезона КХЛ
Хоккеисты «Барыса» на своем льду обыграли московский «Спартак» в первом матче десятого сезона КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 2:0.
Обе шайбы на свой счет записал нападающий Мартен
Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду 26 августа, а соперником станет рижское «Динамо». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
Стоит отметить, что в рамках домашней серии «Барыс» после встречи с «Динамо» проведет еще две игры на своем льду.
Главные тренеры
|Евгений Корешков
|Вадим Епанчинцев
Вратари
|Хенрик Карлссон
|Никита Беспалов 58:10 (Н. Беспалов 59:35)
|1-й период
|Алексей Пепеляев
|01:35
|07:18
|Кори Тривино
|Виктор Бобров
|10:34
|Владислав Провольнев
|14:30
|15:19
|2-й период
|Виктор Комаров
|21:57
|33:48
|Линден Вей
|39:08
|Мартен Сан-Пьер (Л. Вей, Н. Доус)
|3-й период
|Алексей Пепеляев
|42:46
|56:48
|Антон Сагадеев
|Вилле Лаюнен
|58:01
|59:35
|п.в.
|Мартен Сан-Пьер (А. Сагадеев, В. Маркелов)
Статистика
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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