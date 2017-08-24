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24 августа 2017, 18:51 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь», Фурх сделал шат-аут

Омский «Авангард» на домашней арене одержал победу в матче с череповецкой «Северсталью», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Омский Авангард на домашней арене одержал победу в матче с череповецкой <span class=error>Северсталью</span> встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0. Увеличить
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Победный гол уже на 20-й секунде дополнительного времени забил Андре Петерссон. Голкипер «ястребов» Доминик Фурх оформил первый сухой матч в сезоне.

Для «Авангард» победа стала второй в сезоне, а команда Александра Гулявцева проиграла обе свои встречи.

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