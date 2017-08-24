Кубалик покинул «Салават Юлаев»

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Напомним, что 22-летний нападающий, привлекавшийся в сборную своей страны, присоединился к уфимской команде в это межсезонье, однако стал шестым легионером. Иностранные вакансии в «Салавате» занимают вратарь Бен Скривенс, защитник Филип Ларсен и нападающие Йоонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен и Линус Умарк. (Евгений БЕЛОУСОВ).