Кубалик покинул «Салават Юлаев»
Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» расторг контракт с чешским форвардом Домиником Кубаликом по соглашению сторон.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что 22-летний нападающий, привлекавшийся в сборную своей страны, присоединился к уфимской команде в это межсезонье, однако стал шестым легионером. Иностранные вакансии в «Салавате» занимают вратарь Бен Скривенс, защитник Филип Ларсен и нападающие Йоонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен и Линус Умарк. (Евгений БЕЛОУСОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter