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24 августа 2017, 18:04 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Кубалик покинул «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» расторг контракт с чешским форвардом Домиником Кубаликом по соглашению сторон.

Как стало известно СЭ <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> расторг контракт с чешским форвардом <span class=error>Домиником</span> <span class=error>Кубаликом</span> по соглашению сторон. Увеличить
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Напомним, что 22-летний нападающий, привлекавшийся в сборную своей страны, присоединился к уфимской команде в это межсезонье, однако стал шестым легионером. Иностранные вакансии в «Салавате» занимают вратарь Бен Скривенс, защитник Филип Ларсен и нападающие Йоонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен и Линус Умарк. (Евгений БЕЛОУСОВ).

Салават Юлаев
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