Толванен, Тарасенко и ещё 5 самых молодых авторов хет-триков КХЛ

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Уже на третий день 10-го регулярного чемпионата КХЛ состоялось знаковое событие. Молодой финский нападающий Ээли Толванен оформил хет-трик в ворота минского «Динамо» в своей первой же игре и стал автором самого молодого «трюка со шляпой» в истории лиги. Вспоминаем всех хоккеистов лиги, кто забрасывал три шайбы в одном матче до того, как им исполнился 21 год.

Михаил Анисин, «Сибирь», 20 лет и 359 дней

23 февраля 2009 года, «Динамо» Минск — «Сибирь» — 2:7.

Трудно сейчас себе представить, что, как только появилась КХЛ, Михаил Анисин был обычным молодым малоизвестным игроком. Но в первый же сезон он обратил на себя внимание, стаа автором 13 голов «Сибири» в регулярном чемпионате. Больше всего ему запомнилась игра в Минске ещё в старом дворце спорта. Анисин провёл на льду чуть более 10 минут, но этого хватило, чтобы отличиться трижды. В сезоне-2011/12 Михаил оформил свой второй хет-трик в карьере, забросив три шайбы в ворота СКА в плей-офф. В том году он стал лучшим снайпером Кубка Гагарина.

Павел Бучневич, «Северсталь», 20 лет 216 дней

19 ноября 2015 года, «Северсталь» — «Медвешчак» — 4:0.

Бучневич начал играть в «Северстали» уже с 17 лет. Свой хет-трик он оформил в ворота хорватского «Медвешчака», в той игре череповчане добились уверенной победы со счётом 4:0. А все три гола Павла уместились в 10 минут и 30 секунд.

Николай Прохоркин, ЦСКА, 20 лет

17 сентября 2013 года, ЦСКА — «Динамо» Москва — 6:3.

Прохоркин оформил свой первый хет-трик в день своего юбилея. Московские «армейцы» добились уверенной победы над «Динамо» в столичном дерби со счётом 6:3. Николай в итоге стал автором победной шайбы. Тогда ЦСКА руководил Джон Торчетти, который смог раскрыть потенциал форварда в полной мере. Ещё три шайбы Прохоркин однажды забросил в Хабаровске, но его «Салават Юлаев» уступил «Амуру» со счётом 4:5 в овертайме.

Владимир Тарасенко, «Сибирь», 19 лет и 301 день

10 октября 2011 года, «Сибирь» — «Салават Юлаев» — 6:3.

В сезоне-2011/12 Тарасенко стал машиной по производству хет-триков: в четырёх матчах того года он смог забросить по три шайбы. Причём первые два хет-трика были оформлены в составе «Сибири» — пострадали «Салават Юлаев» и «Барыс», а другие два он сделал уже в составе СКА в ворота «Торпедо» в «регулярке» и «Атланта» в плей-офф. После того сезона Тарасенко перебрался в «Сент-Луис Блюз».

Кирилл Капризов, «Салават Юлаев», 19 лет и 152 дня

25 сентября 2016 года, «Салават Юлаев» — «Медвешчак» — 4:5 Б.

После перехода в «Салават Юлаев» результативность Капризова возросла. Свой первый хет-трик в КХЛ он смог оформить почти через месяц после старта девятого сезона. Уфимцы дома принимали «Медвешчак» и уступили со счётом 4:5 по буллитам, тем менее этот день Капризову запомнится.

Максим Кицын, «Металлург» Нк, 18 лет и 310 дней

30 октября 2010 года, «Металлург» Нк — «Атлант» — 3:0.

Кицын в своём дебютном матче КХЛ смог оформить дубль, но вот три шайбы в одной игре он забросил лишь через два сезона. В домашнем матче против подмосковного «Атланта» Кицын забрасывал по шайбе в каждом из периодов. Сейчас он далёк от такой результативности, а последний гол забивал аж в сезоне-2011/12. Сможет ли он вернуться на прежний уровень, покажет время, но его рекорд как самого молодого автора хет-трика уже пал.

Ээли Толванен, «Йокерит», 18 лет и 123 дня

23 августа 2017 года, «Динамо» Минск — «Йокерит» — 1:6.