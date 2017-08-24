Толванен, Тарасенко и ещё 5 самых молодых авторов хет-триков КХЛ
В этом списке есть даже Михаил Анисин.
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Уже на третий день 10-го регулярного чемпионата КХЛ состоялось знаковое событие. Молодой финский нападающий Ээли Толванен оформил
Михаил Анисин, «Сибирь», 20 лет и 359 дней
23 февраля 2009 года, «Динамо» Минск — «Сибирь» — 2:7.
Трудно сейчас себе представить, что, как только появилась КХЛ, Михаил Анисин был обычным молодым малоизвестным игроком. Но в первый же сезон он обратил на себя внимание, стаа автором 13 голов «Сибири» в регулярном чемпионате. Больше всего ему запомнилась игра в Минске ещё в старом дворце спорта. Анисин провёл на льду чуть более 10 минут, но этого хватило, чтобы отличиться трижды. В сезоне-2011/12 Михаил оформил свой второй
Павел Бучневич, «Северсталь», 20 лет 216 дней
19 ноября 2015 года, «Северсталь» — «Медвешчак» — 4:0.
Бучневич начал играть в «Северстали» уже с 17 лет. Свой
Николай Прохоркин, ЦСКА, 20 лет
17 сентября 2013 года, ЦСКА — «Динамо» Москва — 6:3.
Прохоркин оформил свой первый
Владимир Тарасенко, «Сибирь», 19 лет и 301 день
10 октября 2011 года, «Сибирь» — «Салават Юлаев» — 6:3.
В сезоне-2011/12 Тарасенко стал машиной по производству хет-триков: в четырёх матчах того года он смог забросить по три шайбы. Причём первые два
Кирилл Капризов, «Салават Юлаев», 19 лет и 152 дня
25 сентября 2016 года, «Салават Юлаев» — «Медвешчак» — 4:5 Б.
После перехода в «Салават Юлаев» результативность Капризова возросла. Свой первый
Максим Кицын, «Металлург» Нк, 18 лет и 310 дней
30 октября 2010 года, «Металлург» Нк — «Атлант» — 3:0.
Кицын в своём дебютном матче КХЛ смог оформить дубль, но вот три шайбы в одной игре он забросил лишь через два сезона. В домашнем матче против подмосковного «Атланта» Кицын забрасывал по шайбе в каждом из периодов. Сейчас он далёк от такой результативности, а последний гол забивал аж в сезоне-2011/12. Сможет ли он вернуться на прежний уровень, покажет время, но его рекорд как самого молодого автора
Ээли Толванен, «Йокерит», 18 лет и 123 дня
23 августа 2017 года, «Динамо» Минск — «Йокерит» — 1:6.
Чистая случайность позволила оказаться финскому нападающему Толванену в этом сезоне в «Йокерите». После двух сезонов в USHL он должен был отправиться в колледж, но
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