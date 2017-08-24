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24 августа 2017, 17:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Ак Барса» Захарчук пропустит матч с «Куньлунем» из-за травмы

КАЗАНЬ, 24 авг — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук пропустит стартовый матч чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунем» из-за травмы, сообщили агентству «Р-Спорт» в казанском хоккейном клубе.

Матч «Ак Барс» — «Куньлунь» пройдет в Казани 24 августа. Игра начнется в 19.00. Для казанцев эта встреча станет первой в стартовавшем сезоне. «Куньлунь» открыл сезон 22 августа победой над «Сочи» в гостях (4:2).

Под вопросом находится участие в игре другого защитника казанцев Рафаэля Батыршина, который восстанавливается после травмы.

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