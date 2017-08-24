Последний шанс Жердева. Нападающий подписал контракт с «Нефтехимиком»

— Договорились, если Коля выдержит месяц подготовки, то будет играть в нашей команде, — прокомментировал подписание Жердева главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров. — Моя задача — привести Николая в нормальное функциональное состояние, а показывать классный хоккей он умеет, что не раз всем доказывал.

Умеет, кто бы сомневался! Вот вам история. В декабре 2004 года главный тренер сборной Зинэтула Билялетдинов пригласил тройку из ЦСКА Жердев — Кудашов — Фролов в сборную на Московский международный турнир на Кубок РОСНО. И после первого же матча Николай из расположения команды исчез. Объяснив: «Я уехал на похороны дедушки». Потом выяснилось, что дедушка умер в другое время. И вдруг Билл в свое второе пришествие в сборную берет Жердева на чемпионат мира-2012.

— Такими игроками не разбрасываются! — заявил тренер, сразу отрезав все «почему».

Так Николай стал двукратным чемпионом мира. А первое золото завоевал в Берне-2009, куда его пригласил Вячеслав Быков. Жердев приехал из «Рейнджерс» в разгар турнира, сыграл всего три матча и сломал палец. Быков тогда сильно осерчал на Николая. Мол, в команде недокомлект, он ведь мог клюшку в руках держать, но позвонил агент и посоветовал не выходить на лед.

Быков тоже считал, что «такими игроками не разбрасываются», раз вызвал Жердева, забыв, как тот загадочно на несколько дней пропадал из ЦСКА, который Вячеслав Аркадьевич возглавлял. Вспоминаю, как армейцы дома уступили 0:1 «Ладе» Петра Воробьева, дошедшей тогда до финала плей-офф. В конце матча Жердев не забил буллит — пытался исполнить финт Дацюка, да так по воротам и не бросил.

— Понимаете, Коля — артист, все старается делать с изюминой, красиво, — оправдывал на пресс-конференции Жердева Быков, хотя на душе тренера кошки скребли, его команда прокатилась мимо плей-офф.

— Артист малых театров, — вставил свои пять копеек Воробьев.

Сезон-2006/07 Жердев в ожидании контракта в НХЛ начал в Мытищах. Сыграл всего восемь матчей. На последний из них, в ледовый дворец на Ленингардку он приехал отдельно от команды, купил в кассе пачку билетов — для всех своих друзей и знакомых. А потом они с Сергеем Мозякиным выдали спектакль. «Химик» разнес быковский ЦСКА 7:4, а Николай отметился тремя передачами. Перед пресс-конференции Быкова от ярости трясло, никогда его таким не видел. Да и я со злости написал в репортаже, что два из трех баллов Жердева за результативность липовые и назвал его псевдозвездой.

На следующее утро у меня в квартире раздался звонок.

— Это Жердев, давай встретимся, я буду тебя опускать.

Договорились созвониться. Однако номер Николая не отвечал.

— Да он SIM-карты меняет как носки, — объяснили в «Химике».

Кстати, ворота ЦСКА в том матче защищал Петерис Скудра, которого Жердев и Ко досрочно отправили на лавку. Скудра тоже думал, что «такими игроками не разбрасываются» и, возглавив «Торпедо», пригласил Николая в команду.

О человеческих качествах новичка «Нефтехимика» говорит один момент. Когда у Мозякина умерла мама, Жердев вызвался везти друга в Ярославль и обратно. Возглавлявший «Атлант» Федор Канарейкин потребовал, чтобы Сергей на следующий день после похорон вышел на… контрольный матч с московским «Динамо». Потому что в Мытищи приехал куратор клуба от Мособлдумы.

«Нефтехимик» станет в карьере Жердева 11-м клубом на высшем уровне. Может, это его последний шанс, лебединая песня…