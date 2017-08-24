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24 августа 2017, 15:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Авангард» заключил контракт на два года с нападающим Дмитрием Жукеновым

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с 20-летним нападающим Дмитрием Жукеновым, сообщается на официальном сайте омичей.

Соглашение с игроком рассчитано на два года. В 2015 году Жукенов был выбран «Ванкувером» под 114-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ. Минувший сезон форвард провел в юниорской лиге Квебека (QMJHL) в составе «Шикутими».

«После возвращения из-за океана Жукенов показал хороший уровень готовности. Уже в ходе предсезонных матчей тренерский штаб отметил работоспособность нападающего, который уже не раз воспользовался своим шансом, набирая очки», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.

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