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24 августа 2017, 13:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Евгений Григоренко заключил полноценный контракт с «Адмиралом»

Нападающий Евгений Григоренко прошёл просмотр в «Адмирале» и подписал с клубом полноценное соглашение до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Новичок будет выступать за «моряков» под 38-м номером.

В прошлом сезоне 25-летний Григоренко выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». В общей сложности 24-летний игрок провёл 10 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись в них одной заброшенной шайбой. Половину сезона он пропустил из-за травмы.

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