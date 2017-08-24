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«Динамо» в среду победило «Витязь» со счетом 4:3 по буллитам. В ходе серии штрафных бросков капитан «Витязя» Алексей Семенов получил дисциплинарный штраф за споры с арбитрами из-за положенной на ребро шайбы после того, как его одноклубник Александр Панков не реализовал свою попытку.

«В правилах нигде не прописано, как судья должен ставить шайбу перед исполнением буллитов. Согласно им, лайнсмен должен положить шайбу на лед после того, как о броске объявит диктор, и это подразумевает, что шайба должна лежать плашмя, а не находиться на ребре, — сказал Анисимов. — Это методическая ошибка, о которой я сказал лайнсмену сразу после игры, и он ее признал. Это просто такая шероховатость, на которую мы обязательно обратим внимание».