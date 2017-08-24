Главный арбитр КХЛ: Лайнсмен допустил методическую ошибку в матче «Динамо» — «Витязь»
МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Линейный арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным «Динамо» и «Витязем» совершил методическую ошибку, поставив шайбу на ребро перед пробитием штрафного броска игроком подмосковной команды. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Динамо» в среду победило «Витязь» со счетом 4:3 по буллитам. В ходе серии штрафных бросков капитан «Витязя» Алексей Семенов получил дисциплинарный штраф за споры с арбитрами
«В правилах нигде не прописано, как судья должен ставить шайбу перед исполнением буллитов. Согласно им, лайнсмен должен положить шайбу на лед после того, как о броске объявит диктор, и это подразумевает, что шайба должна лежать плашмя, а не находиться на ребре, — сказал Анисимов. — Это методическая ошибка, о которой я сказал лайнсмену сразу после игры, и он ее признал. Это просто такая шероховатость, на которую мы обязательно обратим внимание».
«Такое случилось в первый раз в моей практике за 15 лет. Но игрок, выступающий в команде мастеров, может обработать шайбу после этого одним движением, и это не могло ему помешать