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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30782955/
24 августа 2017, 13:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Главный арбитр КХЛ: Лайнсмен допустил методическую ошибку в матче «Динамо» — «Витязь»

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Линейный арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным «Динамо» и «Витязем» совершил методическую ошибку, поставив шайбу на ребро перед пробитием штрафного броска игроком подмосковной команды. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

По словам Алексея Анисимова в хоккейных правилах нигде не прописано как судья должен ставить шайбу перед исполнением буллитов. Увеличить
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«Динамо» в среду победило «Витязь» со счетом 4:3 по буллитам. В ходе серии штрафных бросков капитан «Витязя» Алексей Семенов получил дисциплинарный штраф за споры с арбитрами из-за положенной на ребро шайбы после того, как его одноклубник Александр Панков не реализовал свою попытку.

«В правилах нигде не прописано, как судья должен ставить шайбу перед исполнением буллитов. Согласно им, лайнсмен должен положить шайбу на лед после того, как о броске объявит диктор, и это подразумевает, что шайба должна лежать плашмя, а не находиться на ребре, — сказал Анисимов. — Это методическая ошибка, о которой я сказал лайнсмену сразу после игры, и он ее признал. Это просто такая шероховатость, на которую мы обязательно обратим внимание».

«Такое случилось в первый раз в моей практике за 15 лет. Но игрок, выступающий в команде мастеров, может обработать шайбу после этого одним движением, и это не могло ему помешать каким-то образом выполнить штрафной бросок», — добавил он.

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МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» в серии буллитов одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18.
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