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24 августа 2017, 12:54 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Михаил Карнаухов командирован в «Динамо-Молодечно»

Вратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов командирован в «Динамо-Молодечно». Голкипер направлен в фарм-клуб на один матч с целью получения игровой практики и уже завтра, 25 августа, вернется в расположение основной команды.

В четверг, 24 августа, «Динамо-Молодечно» дома принимает молодежную (U-20) сборную Беларуси в рамках группового этапа Кубка Беларуси. Начало матча в 19.00, отмечает официальный сайт «зубров».

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