Михаил Карнаухов командирован в «Динамо-Молодечно»
Вратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов командирован в «Динамо-Молодечно». Голкипер направлен в
фарм-клуб на один матч с целью получения игровой практики и уже завтра, 25 августа, вернется в расположение основной команды.
В четверг, 24 августа, «Динамо-Молодечно» дома принимает молодежную (U-20) сборную Беларуси в рамках группового этапа Кубка Беларуси. Начало матча в 19.00, отмечает официальный сайт «зубров».
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