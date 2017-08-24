Как Кинэн «съел» Кречина. Все хотят китайских денег
Теперь вся власть у Железного Майка.
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Видимо, что-то случилось...
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Уже не первый год слышатся убедительные истории о том, что Майк Кинэн изменился. Что он стал спокойнее, мудрее, а прозвище Железный — не более чем эхо его бурного прошлого. Ох, как же реальность далека от баек. Да, канадец больше не воспитывает игроков так, как
Ещё до первого официального матча Кинэна в качестве главного тренера «Куньлуня» из Китая прилетела новостная бомба. Уволен Владимир Кречин. Причём с такой формулировкой, что даже немного забеспокоились о судьбе российского функционера. «За серьёзные просчёты в работе» звучит примерно так же, как формулировка «в связи с утратой доверия», с которой в России убирают неугодных губернаторов. Наложите всё это на китайские порядки, и станет понятно, что увольнение — не самый нежелательный сценарий для Кречина. Впрочем, сам менеджер уверяет, что причина его отставки кроется вовсе не в финансовой отчётности, а в отсутствии общего языка с Кинэном.
Яблоком раздора в этой истории выступает Рикард Йюнге. Новость об увольнении Кречина появилась почти сразу после информации о том, что шведский нападающий помещён в список отказов. Вряд ли это было единственной причиной,
Когда «Куньлунь» только зарождался, уже было понятно, что за право «порулить» китайским клубом выстроится очередь длиной с Великую китайскую стену. А в том, что
Селекционные достижения Кречина весьма сомнительны. Ставка на ветеранов, которую он сделал в «Тракторе» после серебряного сезона, стоила челябинцам затяжного кризиса. Но вот в чём ему не откажешь, это в умении налаживать отношения с сильными мира сего. В своё время он был правой рукой челябинского губернатора Михаила Юревича, а спустя годы завоевал доверие владельцев китайского клуба. Не предусмотрел он только одного: в вопросах власти и больших денег Майк Кинэн
Такое развитие ситуации — вовсе не частный случай. Кинэн всегда стремился к полной и безраздельной власти. По сути, он был одним из последних тренеров в НХЛ, которые совмещал две должности. В 1994 году он принял «Сент-Луис», став одновременно главным тренером и генеральным менеджером клуба. Столь широкие полномочия Железный Майк получил после того, как весной того же года завоевал с «Рейнджерс» Кубок Стэнли. Уже в XXI веке ему позволили сидеть на двух стульях во «Флориде», но ни к чему хорошему совмещение не привело. Суммарно проработав четыре полных сезона в качестве главного тренера и генерального менеджера, Кинэн выиграл всего одну серию
Иллюзия того, что в Россию приехал совсем другой Кинэн — добрый дедушка, а не авторитарный деспот, — возникла во многом
Кинэн не скрывает, что намерен работать в Китае ближайшие пять лет, то есть до домашней Олимпиады. Отныне у него есть все условия, чтобы прочно держаться как на тренерском мостике, так и в кресле генерального менеджера. Вокруг лишь свои люди: бывший подопечный Игорь Кравчук да Бобби Карпентер, с которым Кинэн состоял в координационном совете «Куньлуня». Он и без того оказывал серьёзное влияние на селекцию, заманив в Китай два десятка канадцев, а теперь узурпировал власть окончательно. Открытым остаётся лишь один вопрос: осталась ли у Кинэна мотивация работать тренером и добиваться результатов на льду или же всю свою энергию 67-летняя легенда бросил на победу в аппаратной войне?
Дмитрий Ерыкалов
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