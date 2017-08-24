В КХЛ появился «новый Тарасенко»? Так в нашей лиге не дебютировал никто

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НЕУДАВШИЙСЯ СТУДЕНТ.

NCAA — университетская лига США — в последние годы неожиданно стала излюбленным маршрутом не только для американских и части канадских молодых хоккеистов, но и для европейцев, прежде всего из северной части континента. Если еще десять лет назад за образованием за океан отправлялись лишь отдельные уникумы, то в прошлом сезоне в NCAA выступало 29 шведов и 23 финна. Не все из них претендуют на будущее в НХЛ или даже АХЛ, но хватает и звезд юниорского хоккея — так, форвард Денверского университета Хенрик Боргстрем (несмотря на имя и фамилию, это финн) был выбран в первом раунде драфта НХЛ-2016.

18-летний Эли Толванен тоже хотел стать студентом. В 16 лет он сорвался из системы финских «Блюз» в клуб USHL (молодежной лиги США) «Сиу-Сити», а этим летом должен был перебраться в одну из сильнейших команд NCAA — Бостонский колледж. Несколько имен: Брайан Лич, Брайан Джионта, Брукс Орпик, Кори Шнайдер, Кэм Аткинсон, Крис Крайдер, Джонни Годро. Все эти очень солидные и даже звездные по меркам НХЛ игроки в свое время учились в Бостоне. А вот Толванену в их компанию попасть не удалось. Почему?

Буквально перед самым драфтом НХЛ-2017, где Эли под 30-м номером выбрал «Нэшвилл», случилось непредвиденное: приемная комиссия университета отказалась зачислять Толванена. Официально о причинах не сообщалось: в качестве версий назывались слишком высокие требования к студентам в Бостоне, а также то, что финн не успел закончить школу в родной стране. Любопытно, что старший брат Эли, 22-летний вратарь Атте Толванен уже третий сезон начнет в свитере команды университета Северного Мичигана.

СНАЙПЕР-ГРОЗА.

Сложно оценить академические перспективы Толванена, но очевидно одно: хоккейная команда колледжа лишилась потенциально сильнейшего форварда всей университетской лиги. За два года в «Сиу-Сити» Эли набрал 82 (47+45) очков в 91 матче, став в сезоне-2016/17 вторым бомбардиром в категории U-18. Обошел его лишь один игрок — новая надежда российского хоккея Андрей Свечников.

За это время Толванен успел стать лучшим снайпером (7 шайб) победного для Финляндии ЮЧМ-2016 и сыграть в 17 лет на МЧМ-2017 (6 очков в 6 матчах). На любом уровне Эли, который со своим левым хватом может сыграть на любом фланге атаки, набирал очки, всегда много забивал, причем еще больше выделялся числом бросков. Ниже — статистика попаданий в створ среди форвардов USHL, вышедших на драфт-2017. Такому отрыву мог бы позавидовать даже Александр Овечкин в свои лучшие годы.

Кстати об Овечкине. В арсенале Толванена есть и отличный бросок в одно касание а-ля Ови (или Лайне — раз уж речь о финне), но его фирменная фишка — кистевой бросок, чем-то напоминающий Владимира Тарасенко. Уже на предсезонке от него пострадала «СКА-Нева», а вчера (причем три раза!) минское «Динамо».

Прошлый сезон Эли начинал в качество одного из фаворитов драфта и во многих скаутских рейтингах шел в пятерке, в худшем случае — десятке. Но одних смутили его габариты (179 см, 82 кг), других — не самые удачные преддрафтовые интервью, а университетский конфуз добил ситуацию. Толванен свалился до 30-й позиции и «Нэшвилла» — но со временем он может стать главной «кражей» этого лета.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ДЕБЮТ.

У Эли было несколько опций замены NCAA — фарм «Предаторз» в АХЛ, юниорские лиги Канады и Европа. Финн не захотел биться за минимальные шансы попасть в НХЛ в первый же сезон после драфта, а выбивать космические результаты против сверстников для него было не интересно, и он решился на неожиданный шаг — подписал контракт по схеме 1+1 с «Йокеритом».

Почему это удивило? Потому что после вступления «джокеров» в КХЛ они практически не использовали молодых игроков, делая ставку на опытных хоккеистов. Не случайно, что систему «Йокерита» в последние годы покинули Олли Юолеви (5-й номер драфта-2016), Хенри Йокихарью (29-й номер драфта-2017, транзитом через «Таппару»), Отто Сомппи и Сами Мойланен (чемпионы ЮЧМ-2016), а также Ессее Илонен (четвертый бомбардир ЮЧМ-2017). В 16−17 лет в «Йокерит» пробиться нереально даже очень талантливым игрокам — в отличие от клубов финской лиги.

Но Толванен вернулся на родину не бороться за попадание в состав, а на конкретную позицию — вингера топ-6 и в спецбригаду большинства. В свои 18 у Эли нет проблем с физикой, а бросок не просто хорош на уровне КХЛ — с ним можно бороться за самые высокие строчки в снайперских топ-листах.