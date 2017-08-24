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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30781291/
24 августа 2017, 11:38 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Ээли Толванен в матче с минским «Динамо» установил рекорд КХЛ

Восемнадцатилетний нападающий «Йокерита» Ээли Толванен стал самым молодым игроком в истории КХЛ, который оформил хет-трик. Встреча в Минске стала первой официальной игрой финна во взрослом хоккее.

Минское «Динамо» 23 августа уступило «Йокериту» со счетом 1:6.

23.08.2017 19:30 Зрители 13793 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:6 Йокерит
(0:2, 1:0, 0:4)
Главные тренеры
Горди Дуайер Юкка Ялонен
Вратари
Юнас Энрот Райан Запольски
1-й период
02:24 Шарль Лингле
Брайан О`Нилл (Э. Толванен, С. Леписто) 04:06
05:20 Илья Шинкевич
Йессе Йоэнсуу 09:30
10:23 Джастин Фонтэйн
10:23 Джастин Фонтэйн
Никлас Йенсен (М. Гилрой) 14:43
Йеспер I Йенсен 16:17
Брайан О`Нилл 19:41
2-й период
22:10 Владимир Денисов
22:10 Дмитрий Буйницкий
Петер Регин 26:35
28:37 Куинтон Хауден (Е. Лисовец, А. Кулаков)
29:39
32:42 Андрей Степанов
Ээли Толванен 33:41
38:33 Роб Клинкхаммер
3-й период
Ээли Толванен (С. Леписто) 41:18
Петер Регин (Й. Йоэнсуу, Н. Йенсен) 47:24
Ээли Толванен (Б. О`Нилл, Т. Кивисте) 48:35
49:32 Евгений Лисовец
Ээли Толванен (О. Палола, Б. О`Нилл) 50:07
Статистика
41 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 9
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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