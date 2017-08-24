ХК «Адмирал» пополнил состав двумя чемпионами

Владивосток, 24 августа, PrimaMedia.

Хоккейный клуб «Адмирал» пополнился двумя чемпионами. Новичками «моряков» стали нападающие Евгений Григоренко и Максим Кицын. С ними клуб заключил однолетние контракты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальную страницу ХК в Instagram.

Евгений Григоренко выступал в командах: «Металлург-2» (Магнитогорск), «Стальные Лисы» (Магнитогорск), «Металлург» (Магнитогорск), «Южный Урал» (Орск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Ариада-НХ» (Волжск), «Ак Барс» (Казань). Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина (2014 год). Чемпион МХЛ и обладатель Кубка Харламова (2010 год). На лед Евгений будет выходить под № 38.

Максим Кицын начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в составе родного новокузнецкого «Металлурга». В 2010 году на драфте НХЛ Максим был выбран в 6 раунде под общим 158 номером клубом «Лос Анджелес Кингз». В сезоне 2010/11 Кицын набрал 7 (3+4) очков в 18 проведенных матчах, после чего 6 января 2011 года подписал контракт с клубом хоккейной лиги Онтарио «Миссиссога Сент-Майклс Мейджорс».

В составе «Миссиссоги» Максим за остаток сезона провел 52 матча, в которых он набрал 45 (19+26) очков, став финалистом плей-офф OHL. Перед началом сезона 2011/12 Максим вернулся в Новокузнецк. После окончания контракта новичка в Северной Америке Кицын вернулся в Россию, подписав двусторонний контракт на один год.

Максим Кицын принимал участие в юниорском чемпионате мира 2009, на котором он вместе с командой стал обладателем серебряных медалей, и молодежных чемпионатах мира 2010 и 2011, последний из которых принес ему звание чемпиона мира. На лед «Адмирала» Максим будет выходить под № 48.