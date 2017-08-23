Комаров: В будущем будет рад сыграть за сборную Беларуси

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«Динамо» в среду в Москве со счетом 4:3 в серии буллитов обыграло подмосковный «Витязь» в своем первом матче сезона КХЛ-2017/18. Комаров забил первый гол за «Динамо» в официальных матчах. Ранее главный тренер «бело-голубых» Владимир Воробьев сообщил, что хоккеист отказался от выступлений за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в «Динамо».