Комаров: В будущем будет рад сыграть за сборную Беларуси
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров заявил, что в будущем при определенных условиях будет рад сыграть за сборную Белоруссии по хоккею.
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«Динамо» в среду в Москве со счетом 4:3 в серии буллитов обыграло подмосковный «Витязь» в своем первом матче сезона КХЛ-2017/18. Комаров забил первый гол за «Динамо» в официальных матчах. Ранее главный тренер «бело-голубых» Владимир Воробьев сообщил, что хоккеист отказался от выступлений за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в «Динамо».
«Вы же знаете, что я не так много сыграл за сборную Белоруссии.
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