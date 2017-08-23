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23 августа 2017, 23:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Комаров: В будущем будет рад сыграть за сборную Беларуси

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров заявил, что в будущем при определенных условиях будет рад сыграть за сборную Белоруссии по хоккею.

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«Динамо» в среду в Москве со счетом 4:3 в серии буллитов обыграло подмосковный «Витязь» в своем первом матче сезона КХЛ-2017/18. Комаров забил первый гол за «Динамо» в официальных матчах. Ранее главный тренер «бело-голубых» Владимир Воробьев сообщил, что хоккеист отказался от выступлений за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в «Динамо».

«Вы же знаете, что я не так много сыграл за сборную Белоруссии. Когда-то тренеру не нравился, когда-то не подходил, и сейчас мне никто не звонил, контракт не предлагал. Ничего не поделаешь, надо кормить семью, поэтому отказался от гражданства. В будущем, если что-то поменяется, если мне дадут разрешение играть, то, конечно, буду рад приехать и сыграть за сборную Белоруссии», — сказал Комаров журналистам.

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Новости КХЛ

Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь»

Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь»

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» в серии буллитов одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18.
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