Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь»
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» в серии буллитов одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Динамо». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Комаров (на 7-й минуте), Андрей Алексеев (20), Даниил Тарасов (44), у «Витязя» отличились Алексей Семенов (4), Алексей Копейкин (38), Александр Панков (39). Решающий бросок в послематчевой серии буллитов исполнил Юусо Хиетанен.
Для обеих команд это был стартовый матч нового сезона КХЛ.
«Динамо» следующую игру домашней серии проведет в пятницу против ЦСКА, «Витязь» в тот же день сыграет в Минске против «Динамо».
|23.08.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
Главные тренеры
|Владимир Воробьев
|Валерий Белов
Вратари
|Александр Еременко
|Игорь Сапрыкин
|1-й период
|02:46
|Мартиньш Карсумс
|Алексей II Семенов (И. Головков, Д. Семин)
|03:13
|Игорь Головков
|04:23
|Никита Выглазов
|05:28
|06:46
|Никита I Комаров (Ю. Хиетанен, Д. Вишневский)
|13:57
|Алексей II Семенов
|17:11
|19:20
|Андрей I Алексеев (И. Игнатушкин, 8906)
|2-й период
|29:32
|35:06
|Владимир Брюквин
|Алексей Копейкин (Е. Манкинен, Р. Горак)
|37:23
|Александр Панков (И. Яценко)
|38:28
|3-й период
|Войтех Мозик
|43:04
|43:11
|Даниил Тарасов (Ю. Хиетанен, М. Карсумс)
|Войтех Мозик
|43:11
|47:33
|Дмитрий Казионов
|Овертайм
|Алексей II Семенов
|65:00
Серия буллитов - победный бросок
|Ю. Хиетанен
Статистика
|8
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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