Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь»

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Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Динамо». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Комаров (на 7-й минуте), Андрей Алексеев (20), Даниил Тарасов (44), у «Витязя» отличились Алексей Семенов (4), Алексей Копейкин (38), Александр Панков (39). Решающий бросок в послематчевой серии буллитов исполнил Юусо Хиетанен.

Для обеих команд это был стартовый матч нового сезона КХЛ.

«Динамо» следующую игру домашней серии проведет в пятницу против ЦСКА, «Витязь» в тот же день сыграет в Минске против «Динамо».