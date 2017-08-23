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23 августа 2017, 23:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь»

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» в серии буллитов одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18.

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Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Динамо». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Комаров (на 7-й минуте), Андрей Алексеев (20), Даниил Тарасов (44), у «Витязя» отличились Алексей Семенов (4), Алексей Копейкин (38), Александр Панков (39). Решающий бросок в послематчевой серии буллитов исполнил Юусо Хиетанен.

Для обеих команд это был стартовый матч нового сезона КХЛ.

«Динамо» следующую игру домашней серии проведет в пятницу против ЦСКА, «Витязь» в тот же день сыграет в Минске против «Динамо».

23.08.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 4:3 Б Витязь
(2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Валерий Белов
Вратари
Александр Еременко Игорь Сапрыкин
1-й период
02:46 Мартиньш Карсумс
Алексей II Семенов (И. Головков, Д. Семин) 03:13
Игорь Головков 04:23
Никита Выглазов 05:28
06:46 Никита I Комаров (Ю. Хиетанен, Д. Вишневский)
13:57
Алексей II Семенов 17:11
19:20 Андрей I Алексеев (И. Игнатушкин, 8906)
2-й период
29:32
35:06 Владимир Брюквин
Алексей Копейкин (Е. Манкинен, Р. Горак) 37:23
Александр Панков (И. Яценко) 38:28
3-й период
Войтех Мозик 43:04
43:11 Даниил Тарасов (Ю. Хиетанен, М. Карсумс)
Войтех Мозик 43:11
47:33 Дмитрий Казионов
Овертайм
Алексей II Семенов 65:00
Серия буллитов - победный бросок
Ю. Хиетанен
Статистика
8 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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