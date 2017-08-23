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23 августа 2017, 22:32 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА дома разгромил «Слован» благодаря дублям Ковальчука и Гусева

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома крупно обыграла братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в среду, завершилась победой команды Олега Знарка со счетом 7:1 (0:1, 3:0, 4:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин на 25-й минуте, Павел Дацюк (30), Илья Ковальчук (37, 53), Сергей Широков (47), Никита Гусев (58, 59). В составе «Слована» отличился Марек Вьеденски (17).

СКА в следующем матче дома встретится с хельсинкским «Йокеритом» 25 августа, «Слован» в этот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

23.08.2017 19:30 Зрители 10260 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 7:1 Слован
(0:1, 3:0, 4:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Милош Ржига
Вратари
Микко Коскинен Марек Мазанец
1-й период
02:04 Роман Рукавишников
Юрай Микуш 02:04
10:06
11:47 Николай Прохоркин
Марек Вьеденски 16:48
2-й период
7373 21:10
24:44 Николай Прохоркин (С. Широков)
29:16 Павел Дацюк (Арт. Зуб, С. Плотников)
Томми Тайми 30:27
Лукаш Кашпар 35:55
36:06 Илья Ковальчук (П. Херсли, П. Дацюк)
36:31 Илья Каблуков
36:31 Илья Каблуков
3-й период
46:31 Сергей Широков (Е. Рыков, Ант. Белов)
48:00 Евгений Кетов
Михал I Глинка 48:41
50:00 Сергей Плотников
52:28 Илья Ковальчук (П. Дацюк)
Ник Эберт 56:44
57:50 Никита Гусев (П. Херсли, П. Дацюк)
58:58 Никита Гусев
Статистика
12 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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