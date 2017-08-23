СКА дома разгромил «Слован» благодаря дублям Ковальчука и Гусева

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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в среду, завершилась победой команды Олега Знарка со счетом 7:1 (0:1, 3:0, 4:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин на 25-й минуте, Павел Дацюк (30), Илья Ковальчук (37, 53), Сергей Широков (47), Никита Гусев (58, 59). В составе «Слована» отличился Марек Вьеденски (17).

СКА в следующем матче дома встретится с хельсинкским «Йокеритом» 25 августа, «Слован» в этот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».