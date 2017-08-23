СКА дома разгромил «Слован» благодаря дублям Ковальчука и Гусева
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома крупно обыграла братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин на 25-й минуте, Павел Дацюк (30), Илья Ковальчук (37, 53), Сергей Широков (47), Никита Гусев (58, 59). В составе «Слована» отличился Марек Вьеденски (17).
СКА в следующем матче дома встретится с хельсинкским «Йокеритом» 25 августа, «Слован» в этот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Милош Ржига
Вратари
|Микко Коскинен
|Марек Мазанец
|1-й период
|02:04
|Роман Рукавишников
|Юрай Микуш
|02:04
|10:06
|11:47
|Николай Прохоркин
|Марек Вьеденски
|16:48
|2-й период
|7373
|21:10
|24:44
|Николай Прохоркин (С. Широков)
|29:16
|Павел Дацюк (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томми Тайми
|30:27
|Лукаш Кашпар
|35:55
|36:06
|Илья Ковальчук (П. Херсли, П. Дацюк)
|36:31
|Илья Каблуков
|36:31
|Илья Каблуков
|3-й период
|46:31
|Сергей Широков (Е. Рыков, Ант. Белов)
|48:00
|Евгений Кетов
|Михал I Глинка
|48:41
|50:00
|Сергей Плотников
|52:28
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|Ник Эберт
|56:44
|57:50
|Никита Гусев (П. Херсли, П. Дацюк)
|58:58
|Никита Гусев
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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