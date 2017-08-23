Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30776687/
23 августа 2017, 22:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Йокерит» разгромил минское «Динамо» в выездном матче КХЛ

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Финский «Йокерит» разгромил на выезде минское «Динамо» в своем первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18.

Финский <span class=error>Йокерит</span> разгромил на выезде минское Динамо в своем первом матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> сезона-2017/18. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в столице Белоруссии, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Эли Толванен (42-я, 49-я и 51-я минуты), также отличились Брайан О’Нилл (5), Никлас Енсен (15) и Петер Регин (48). У минчан шайбу забросил Куинтон Хауден (29).

В следующем матче «Йокерит» 25 августа встретится на выезде с петербургским СКА, а минское «Динамо» примет подмосковный «Витязь».

23.08.2017 19:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:6 Йокерит
(0:2, 1:0, 0:4)
Главные тренеры
Горди Дуайер Юкка Ялонен
Вратари
Юнас Энрот Райан Запольски
1-й период
02:24 Шарль Лингле
Брайан О`Нилл (Э. Толванен, С. Леписто) 04:06
05:20 Илья Шинкевич
Йессе Йоэнсуу 09:30
10:23 Джастин Фонтэйн
10:23 Джастин Фонтэйн
Йеспер I Йенсен (М. Гилрой) 14:43
Йеспер I Йенсен 16:17
Брайан О`Нилл 19:41
2-й период
22:10 Владимир Денисов
22:10 7548
Петер Регин 26:35
28:37 6915 (Е. Лисовец, А. Кулаков)
29:39
32:42 Андрей Степанов
Ээли Толванен 33:41
38:33 Роб Клинкхаммер
3-й период
Ээли Толванен (С. Леписто) 41:18
Петер Регин (Й. Йоэнсуу, Й.Б. Йенсен) 47:24
Ээли Толванен (Б. О`Нилл, Т. Кивисте) 48:35
49:32 Евгений Лисовец
Ээли Толванен (О. Палола, Б. О`Нилл) 50:07
Статистика
41 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам

Андрей Малахов: с «Первого» в «Зенит»?