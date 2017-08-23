«Йокерит» разгромил минское «Динамо» в выездном матче КХЛ

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Встреча, прошедшая в среду в столице Белоруссии, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Эли Толванен (42-я, 49-я и 51-я минуты), также отличились Брайан О’Нилл (5), Никлас Енсен (15) и Петер Регин (48). У минчан шайбу забросил Куинтон Хауден (29).

В следующем матче «Йокерит» 25 августа встретится на выезде с петербургским СКА, а минское «Динамо» примет подмосковный «Витязь».