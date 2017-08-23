«Йокерит» разгромил минское «Динамо» в выездном матче КХЛ
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Финский «Йокерит» разгромил на выезде минское «Динамо» в своем первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18.
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Встреча, прошедшая в среду в столице Белоруссии, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей. У победителей
В следующем матче «Йокерит» 25 августа встретится на выезде с петербургским СКА, а минское «Динамо» примет подмосковный «Витязь».
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Юкка Ялонен
Вратари
|Юнас Энрот
|Райан Запольски
|1-й период
|02:24
|Шарль Лингле
|Брайан О`Нилл (Э. Толванен, С. Леписто)
|04:06
|05:20
|Илья Шинкевич
|Йессе Йоэнсуу
|09:30
|10:23
|Джастин Фонтэйн
|10:23
|Джастин Фонтэйн
|Йеспер I Йенсен (М. Гилрой)
|14:43
|Йеспер I Йенсен
|16:17
|Брайан О`Нилл
|19:41
|2-й период
|22:10
|Владимир Денисов
|22:10
|7548
|Петер Регин
|26:35
|28:37
|6915 (Е. Лисовец, А. Кулаков)
|29:39
|32:42
|Андрей Степанов
|Ээли Толванен
|33:41
|38:33
|Роб Клинкхаммер
|3-й период
|Ээли Толванен (С. Леписто)
|41:18
|Петер Регин (Й. Йоэнсуу, Й.Б. Йенсен)
|47:24
|Ээли Толванен (Б. О`Нилл, Т. Кивисте)
|48:35
|49:32
|Евгений Лисовец
|Ээли Толванен (О. Палола, Б. О`Нилл)
|50:07
Статистика
|41
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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