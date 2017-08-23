ЦСКА по буллитам победил «Локомотив» в выездном матче КХЛ
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА в серии буллитов нанесли гостевое поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу армейцев. В составе победителей шайбу на 20-й минуте забросил Кирилл Капризов, решающий буллит в активе Грега Скотта. Автором гола у хозяев на 31-й минуте стал Денис Алексеев, реализовавший буллит.
В следующем матче 25 августа ЦСКА в московском дерби сыграет с «Динамо», а «Локомотив» в этот же день примет братиславский «Слован».
|23.08.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Игорь Никитин
Вратари
|Алексей Мурыгин
|Илья Сорокин
|1-й период
|04:33
|Денис Осипов
|Артем Блажиевский
|08:20
|18:03
|Павел Коледов
|Андрей Светлаков
|18:03
|Кирилл Капризов (М. Шалунов, Н. Нестеров)
|19:51
|2-й период
|30:52
|б
|Денис Алексеев
|Владимир Жарков
|37:04
|3-й период
|Андрей Кузьменко
|47:40
Серия буллитов - победный бросок
|Г. Скотт
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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