ЦСКА по буллитам победил «Локомотив» в выездном матче КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в среду в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу армейцев. В составе победителей шайбу на 20-й минуте забросил Кирилл Капризов, решающий буллит в активе Грега Скотта. Автором гола у хозяев на 31-й минуте стал Денис Алексеев, реализовавший буллит.

В следующем матче 25 августа ЦСКА в московском дерби сыграет с «Динамо», а «Локомотив» в этот же день примет братиславский «Слован».