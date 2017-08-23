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23 августа 2017, 22:25 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА по буллитам победил «Локомотив» в выездном матче КХЛ

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА в серии буллитов нанесли гостевое поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА по буллитам победил Локомотив в выездном матче КХЛ - Фото Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу армейцев. В составе победителей шайбу на 20-й минуте забросил Кирилл Капризов, решающий буллит в активе Грега Скотта. Автором гола у хозяев на 31-й минуте стал Денис Алексеев, реализовавший буллит.

В следующем матче 25 августа ЦСКА в московском дерби сыграет с «Динамо», а «Локомотив» в этот же день примет братиславский «Слован».

23.08.2017 19:30 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:2 Б ЦСКА
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Игорь Никитин
Вратари
Алексей Мурыгин Илья Сорокин
1-й период
04:33 Денис Осипов
Артем Блажиевский 08:20
18:03 Павел Коледов
Андрей Светлаков 18:03
Кирилл Капризов (М. Шалунов, Н. Нестеров) 19:51
2-й период
30:52 б Денис Алексеев
Владимир Жарков 37:04
3-й период
Андрей Кузьменко 47:40
Серия буллитов - победный бросок
Г. Скотт
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Локомотив
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