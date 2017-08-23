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23 августа 2017, 16:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Клуб: «Динамо» (Рига) потерял получившего перелом челюсти Редлихса на пару месяцев

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) потерял получившего перелом челюсти форварда Микелиса Редлихса на пару месяцев, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета хоккейного клуба Юрис Савицкис.

«Динамо» во вторник со счетом 1:3 на выезде уступило омскому «Авангарду» в своем первом матче в чемпионате КХЛ-2017/18. В конце первого периода Редлихс блокировал бросок соперника, и шайба попала хоккеисту в лицо. Форвард «Динамо» получил перелом челюсти.

«Очень неприятная для нас ситуация, очевидно, мы потеряли Микелиса Редлихса на пару месяцев. Микелис — один из лидеров команды, он большой молодец, самоотверженно защищал ворота. Такое случается в хоккее, но, конечно, обидно, что это произошло с нашим игроком и в самом первом матче сезона. Мы переживаем за Редлихса, в беде его не оставим», — сказал Савицкис по телефону.

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