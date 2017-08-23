Клуб: «Динамо» (Рига) потерял получившего перелом челюсти Редлихса на пару месяцев

«Динамо» во вторник со счетом 1:3 на выезде уступило омскому «Авангарду» в своем первом матче в чемпионате КХЛ-2017/18. В конце первого периода Редлихс блокировал бросок соперника, и шайба попала хоккеисту в лицо. Форвард «Динамо» получил перелом челюсти.

«Очень неприятная для нас ситуация, очевидно, мы потеряли Микелиса Редлихса на пару месяцев. Микелис — один из лидеров команды, он большой молодец, самоотверженно защищал ворота. Такое случается в хоккее, но, конечно, обидно, что это произошло с нашим игроком и в самом первом матче сезона. Мы переживаем за Редлихса, в беде его не оставим», — сказал Савицкис по телефону.