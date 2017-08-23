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23 августа 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Жайлауов подписал двусторонний контракт с «Барысом»

ХК «Барыс» и казахстанский нападающий Талгат Жайлауов согласовали условия и подписали двусторонний контракт, сообщается на сайте столичного клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, прошлый сезон форвард начинал в «Барысе». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл три матча и забросил одну шайбу. В 12 играх за «Номад» форвард записал в актив 16 (9+7) очков.

Затем 32-летний хоккеист перебрался в «Торпедо», где сыграл 50 матчей и набрал 31 (18+13) очко. Этим летом Жайлауов расторг контракт с клубом из Усть-Каменогорска.

Завтра, 24 августа, домашним матчем против «Спартака» «Барыс» стартует в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. 26 августа астанинский клуб примет рижское «Динамо», 28-го — «Северсталь», а 30-го закроет домашнюю серию с нижегородским «Торпедо».

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