Жайлауов подписал двусторонний контракт с «Барысом»

Соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, прошлый сезон форвард начинал в «Барысе». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл три матча и забросил одну шайбу. В 12 играх за «Номад» форвард записал в актив 16 (9+7) очков.

Затем 32-летний хоккеист перебрался в «Торпедо», где сыграл 50 матчей и набрал 31 (18+13) очко. Этим летом Жайлауов расторг контракт с клубом из Усть-Каменогорска.

Завтра, 24 августа, домашним матчем против «Спартака» «Барыс» стартует в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. 26 августа астанинский клуб примет рижское «Динамо», 28-го — «Северсталь», а 30-го закроет домашнюю серию с нижегородским «Торпедо».