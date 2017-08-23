ХК «Куньлунь»: Шведский нападающий Гюнге продолжит работу в команде ВХЛ
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Клубы КХЛ не проявили интереса к шведскому форварду Рихарду Гюнге, в понедельник переведенному «Куньлунем» в список отказов, игрок продолжит работу в команде ВХЛ «КРС Хэйлунцзян», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского клуба.
Гюнге, ставший игроком «Куньлуня» в межсезонье, в понедельник был переведен в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ мог забрать игрока. Прошлый чемпионат форвард провел в «Нефтехимике», где набрал 40 очков в 57 матчах.
«Ни один клуб КХЛ не забрал форварда Рихарда Гюнге, хоккеист продолжит работу в команде ВХЛ «КРС Хэйлунцзян», — сообщили в
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