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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30772087/
23 августа 2017, 15:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Куньлунь»: Шведский нападающий Гюнге продолжит работу в команде ВХЛ

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Клубы КХЛ не проявили интереса к шведскому форварду Рихарду Гюнге, в понедельник переведенному «Куньлунем» в список отказов, игрок продолжит работу в команде ВХЛ «КРС Хэйлунцзян», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского клуба.

Гюнге, ставший игроком «Куньлуня» в межсезонье, в понедельник был переведен в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ мог забрать игрока. Прошлый чемпионат форвард провел в «Нефтехимике», где набрал 40 очков в 57 матчах.

«Ни один клуб КХЛ не забрал форварда Рихарда Гюнге, хоккеист продолжит работу в команде ВХЛ «КРС Хэйлунцзян», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».

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