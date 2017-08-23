ХК «Куньлунь»: Шведский нападающий Гюнге продолжит работу в команде ВХЛ

Гюнге, ставший игроком «Куньлуня» в межсезонье, в понедельник был переведен в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ мог забрать игрока. Прошлый чемпионат форвард провел в «Нефтехимике», где набрал 40 очков в 57 матчах.

«Ни один клуб КХЛ не забрал форварда Рихарда Гюнге, хоккеист продолжит работу в команде ВХЛ «КРС Хэйлунцзян», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».