ХК «Динамо»: Анисин выбыл из строя до ноября, Рылов вернется в конце сентября

«Динамо» в среду в Москве проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 против подмосковного «Витязя».

«Возвращение в строй Михаила Анисина ожидается в ноябре, Яков Рылов, Александр Шарыченков и Иван Игумнов должны быть готовы к концу сентября», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «Динамо».