ХК «Динамо»: Анисин выбыл из строя до ноября, Рылов вернется в конце сентября
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Травмированный форвард «Динамо» Михаил Анисин вернется в строй в ноябре, защитник Яков Рылов, вратарь Александр Шарыченков и форвард Иван Игумнов — в конце сентября, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе московского хоккейного клуба.
«Динамо» в среду в Москве проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 против подмосковного «Витязя».
«Возвращение в строй Михаила Анисина ожидается в ноябре, Яков Рылов, Александр Шарыченков и Иван Игумнов должны быть готовы к концу сентября», — сообщили агентству «Р-Спорт» в