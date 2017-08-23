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23 августа 2017, 14:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Динамо»: Анисин выбыл из строя до ноября, Рылов вернется в конце сентября

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Травмированный форвард «Динамо» Михаил Анисин вернется в строй в ноябре, защитник Яков Рылов, вратарь Александр Шарыченков и форвард Иван Игумнов — в конце сентября, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе московского хоккейного клуба.

«Динамо» в среду в Москве проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 против подмосковного «Витязя».

«Возвращение в строй Михаила Анисина ожидается в ноябре, Яков Рылов, Александр Шарыченков и Иван Игумнов должны быть готовы к концу сентября», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «Динамо».

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