«Барыс»: Фрэттин перешёл в команду, Жайлауов прошёл просмотр
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об изменениях в составе.
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Состав команды пополнил канадский форвард Мэттью Фрэттин. Соглашение рассчитано на год. Фрэттин ранее выступал в системе «Калгари Флэймз». В 54 матчах АХЛ хоккеист заработал 36 (18+18) очков. В июле он подписал контракт с «Куньлунем», однако затем покинул команду.
Также клуб сообщил о подписании полноценного контракта с нападающим Талгатом Жайлауовым. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 29 матчей регулярного чемпионата ВХЛ, забросил 14 шайб и отдал 9 передач. В 21 матче
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