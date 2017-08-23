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23 августа 2017, 14:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Барыс»: Фрэттин перешёл в команду, Жайлауов прошёл просмотр

Хоккейный клуб «Барыс» объявил об изменениях в составе.

Хоккейный клуб <span class=error>Барыс</span> объявил об изменениях в составе. Увеличить
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Состав команды пополнил канадский форвард Мэттью Фрэттин. Соглашение рассчитано на год. Фрэттин ранее выступал в системе «Калгари Флэймз». В 54 матчах АХЛ хоккеист заработал 36 (18+18) очков. В июле он подписал контракт с «Куньлунем», однако затем покинул команду.

Также клуб сообщил о подписании полноценного контракта с нападающим Талгатом Жайлауовым. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 29 матчей регулярного чемпионата ВХЛ, забросил 14 шайб и отдал 9 передач. В 21 матче плей-офф игрок набрал забросил 4 шайбы и отдал 4 голевых передачи.

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