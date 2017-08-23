«Барыс»: Фрэттин перешёл в команду, Жайлауов прошёл просмотр

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Состав команды пополнил канадский форвард Мэттью Фрэттин. Соглашение рассчитано на год. Фрэттин ранее выступал в системе «Калгари Флэймз». В 54 матчах АХЛ хоккеист заработал 36 (18+18) очков. В июле он подписал контракт с «Куньлунем», однако затем покинул команду.