Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 получит более 30 млн рублей от ТВ-прав

«Доход от телевизионных прав делится между клубами участниками лиги. Победитель Кубка Гагарина получит более 30 млн рублей в этом году, и эти цифры все время растут», — сказал Чернышенко.

В среду КХЛ подписала контракт с букмекерской конторой «Фонбет». По словам Чернышенко, клубы не получат доход от этого соглашения.

Председатель совета директоров ООО «Ф. О. Н.» Максим Кирюхин сообщил, что СКА является фаворитом Кубка Гагарина по котировкам букмекеров.

«У нас был опыт контракта с РФПЛ [Российской футбольной премьер-лигой], и он был неэффективен. Непонятно, кто кого рекламирует. Поэтому мы с КХЛ», — сказал Кирюхин.