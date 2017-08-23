СКА и ЦСКА никто не нужен

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Третья команда армии.

Кубок открытия в КХЛ в первый день нового сезона разыграли два главных клуба предстоящего чемпионата — питерский СКА и московский ЦСКА.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 1, 21.08.2017, 19:30 4:2 СКА ЦСКА

Если бы не было московских армейцев, кампанию действующих чемпионов можно было бы назвать самой солидной, хотя у СКА были и серьезные потери в лице улетевших в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова.

Но ЦСКА есть, и клуб под патронатом «Роснефти» так закупился на рынке, что стал в глазах большинства болельщиков и специалистов главным фаворитом сезона.

Все это привело к тому, что в первом матче чемпионата Олег Знарок и Игорь Никитин с их тренерскими штабами оставили вне заявок на игру 16 хоккеистов, которые могли бы составить вполне боеспособную в Кубке Гагарина команду.

У СКА не попали в состав на игру семь хоккеистов, включая двукратного обладателя Кубка Стэнли, участника Олимпиады-2014 Вячеслава Войнова, вернувшегося из НХЛ форварда Сергея Калинина и еще одного обладателя Кубка Стэнли Давида Рундблада.

У ЦСКА в состав не попали и вовсе девять человек! Покажите команду, где Джефф Плэтт, только вернувшийся из-за океана Алексей Марченко, Игорь Ожиганов и Андрей Светлаков не проходили бы в состав.

Никитин может позволить себе также не ставить на игру с главным соперником выписанного в числе прочих оптом из «Сибири» Константина Окулова и Андрея Кузьменко, лучшего снайпера, бомбардира и MVP Кубка Харлаомова-2017, который его «Красная Армия» выиграла.

Вот этим два самых богатых и мощных клуба Континентальной хоккейной лиги задали тон предстоящему сезону, а не самой игрой, хотя она получилась качественной и закончилась победой команды Знарка, за которую с трибун болели зенитовские аргентинцы Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.

Безусловно, и СКА, и ЦСКА будут терять очки по ходу сезона и в матчах не только друг с другом, а на лед выходят в любом случае не имена, а люди. Но дело ведь не только в том, что составы армейских команд самые звездные.

С такой глубиной у них неизбежно по сезону будет больше сил, игроки будут свежее, чем у соперников, а потому темп москвичей и питерцев будет сложно удержать даже лучшим клубам Востока и ярославскому «Локомотиву».

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 1, 22.08.2017, 16:00 3:1 Авангард Динамо Р

Жизнь за пределами столиц.

Впрочем, уже во второй день сезона другие клубы наглядно продемонстрировали, что жизнь существует и за пределами «двух столиц».

В первую очередь, выделить стоит два в чем-то невероятных гола, которые к тому же оказали прямое влияние на результаты матчей.

Центрфорвард омского «Авангарда» Валентин Пьянов в третьем периоде матча с рижским «Динамо» решился на неожиданный трюк. При счете 1:1 он нанес бросок по воротам Джастина Питерса при вбрасывании в левом кругу в зоне рижан.

Пьянов здорово среагировал на действие судьи и не дал шайбе даже опуститься на лед, вогнав ее в ближнюю девятку. Проведший последние девять лет в НХЛ голкипер-новичок «Динамо» оказался к этому просто не готов.

В итоге «Авангард» взял верх со счетом 3:1, а гол Пьянова оказался одновременно решающим и победным по факту.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 1, 22.08.2017, 19:30 2:4 Сочи Куньлунь

А вот другой бывший энхаэловец проявил себя со знаком «плюс». Некогда набиравший в составе «Колорадо Эвеланш» 22 очка за сезон 32-летний канадско-китайский форвард Брэндон Йип в своем первом же матче посрамил скептиков, считавших его не таким уж усилением для «Куньлунь Ред Стар».

В первом периоде матча с ХК «Сочи» Сергей Иванов влетел в Йипа, но нападающий сохранил равновесие, продолжив движение на одной ноге, поработал с шайбой руками и также на одной ноге бросил в девятку сочинских ворот, открыв счет и своим голам в КХЛ, и в матче.

Команда Майка Кинэна в итоге выиграла со счетом 4:2, позитивно начав сложнейшую семиматчевую серию на старте сезона.

Без неожиданностей

Необходимо отметить, что во второй день турнира в шести играх не было зафиксировано ни одной настоящей сенсации, да и гостевая победа случилась только одна — как раз в матче «Сочи» — «Куньлунь».

«Адмирал» и «Динамо» из Риги вели в противостояниях с «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» соответственно со счетом 1:0, но в итоге пропустили по три гола от грозных соперников, а сами на взятия ворот больше не сподобились.

Учитывая, что юбилейный, десятый сезон КХЛ и так многие считают чемпионатом с предопределенной судьбой, хотя бы локальные неожиданности лиге нужны как воздух.

Первая травма

Не обошлось на старте сезона и без совсем уж грустного — форварду рижского «Динамо» Микелису Редлихсу в матче с «Авангардом» попало шайбой в лицо.

Причем попало так, что левая скула у нападающего сразу же раздулось, и стало понятно — диагноз будет неприятным.

Медицинская служба рижан подтвердила опасения, объявив, что форвард получил перелом челюсти и теперь пропустит около месяца.