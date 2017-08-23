СКА и ЦСКА никто не нужен
СКА обыграл ЦСКА в Кубке открытия в
Санкт-Петербурге, «Авангард» и «Кунльлунь» забросили выдающиеся шайбы, на старте сезона обошлось без сенсаций, а Микелис Редлихс сломал челюсть. «Газета.Ru» рассказывает о старте сезона Континентальной хоккейной лиги.
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Третья команда армии.
Кубок открытия в КХЛ в первый день нового сезона разыграли два главных клуба предстоящего чемпионата — питерский СКА и московский ЦСКА.
Если бы не было московских армейцев, кампанию действующих чемпионов можно было бы назвать самой солидной, хотя у СКА были и серьезные потери в лице улетевших в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова.
Но ЦСКА есть, и клуб под патронатом «Роснефти» так закупился на рынке, что стал в глазах большинства болельщиков и специалистов главным фаворитом сезона.
Все это привело к тому, что в первом матче чемпионата Олег Знарок и Игорь Никитин с их тренерскими штабами оставили вне заявок на игру 16 хоккеистов, которые могли бы составить вполне боеспособную в Кубке Гагарина команду.
У СКА не попали в состав на игру семь хоккеистов, включая двукратного обладателя Кубка Стэнли, участника Олимпиады-2014 Вячеслава Войнова, вернувшегося из НХЛ форварда Сергея Калинина и еще одного обладателя Кубка Стэнли Давида Рундблада.
У ЦСКА в состав не попали и вовсе девять человек! Покажите команду, где Джефф Плэтт, только вернувшийся
Никитин может позволить себе также не ставить на игру с главным соперником выписанного в числе прочих оптом из «Сибири» Константина Окулова и Андрея Кузьменко, лучшего снайпера, бомбардира и MVP Кубка Харлаомова-2017, который его «Красная Армия» выиграла.
Вот этим два самых богатых и мощных клуба Континентальной хоккейной лиги задали тон предстоящему сезону, а не самой игрой, хотя она получилась качественной и закончилась победой команды Знарка, за которую с трибун болели зенитовские аргентинцы Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.
Безусловно, и СКА, и ЦСКА будут терять очки по ходу сезона и в матчах не только друг с другом, а на лед выходят в любом случае не имена, а люди. Но дело ведь не только в том, что составы армейских команд самые звездные.
С такой глубиной у них неизбежно по сезону будет больше сил, игроки будут свежее, чем у соперников, а потому темп москвичей и питерцев будет сложно удержать даже лучшим клубам Востока и ярославскому «Локомотиву».
Жизнь за пределами столиц.
Впрочем, уже во второй день сезона другие клубы наглядно продемонстрировали, что жизнь существует и за пределами «двух столиц».
В первую очередь, выделить стоит два в
Центрфорвард омского «Авангарда» Валентин Пьянов в третьем периоде матча с рижским «Динамо» решился на неожиданный трюк. При счете 1:1 он нанес бросок по воротам Джастина Питерса при вбрасывании в левом кругу в зоне рижан.
Пьянов здорово среагировал на действие судьи и не дал шайбе даже опуститься на лед, вогнав ее в ближнюю девятку. Проведший последние девять лет в НХЛ
В итоге «Авангард» взял верх со счетом 3:1, а гол Пьянова оказался одновременно решающим и победным по факту.
А вот другой бывший энхаэловец проявил себя со знаком «плюс». Некогда набиравший в составе «Колорадо Эвеланш» 22 очка за сезон 32-летний
В первом периоде матча с ХК «Сочи» Сергей Иванов влетел в Йипа, но нападающий сохранил равновесие, продолжив движение на одной ноге, поработал с шайбой руками и также на одной ноге бросил в девятку сочинских ворот, открыв счет и своим голам в КХЛ, и в матче.
Команда Майка Кинэна в итоге выиграла со счетом 4:2, позитивно начав сложнейшую семиматчевую серию на старте сезона.
Без неожиданностей
Необходимо отметить, что во второй день турнира в шести играх не было зафиксировано ни одной настоящей сенсации, да и гостевая победа случилась только одна — как раз в матче «Сочи» — «Куньлунь».
«Адмирал» и «Динамо» из Риги вели в противостояниях с «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» соответственно со счетом 1:0, но в итоге пропустили по три гола от грозных соперников, а сами на взятия ворот больше не сподобились.
Учитывая, что юбилейный, десятый сезон КХЛ и так многие считают чемпионатом с предопределенной судьбой, хотя бы локальные неожиданности лиге нужны как воздух.
Первая травма
Не обошлось на старте сезона и без совсем уж грустного — форварду рижского «Динамо» Микелису Редлихсу в матче с «Авангардом» попало шайбой в лицо.
Причем попало так, что левая скула у нападающего сразу же раздулось, и стало понятно — диагноз будет неприятным.
Медицинская служба рижан подтвердила опасения, объявив, что форвард получил перелом челюсти и теперь пропустит около месяца.
Травма форварда стала следствием того, что Редлихс бросился под шайбу, блокируя бросок соперника. Небольшим утешением нападающему станет тот факт, что наставник динамовцев Сандис Озолиньш отметил его действия в эпизоде на послематчевой
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