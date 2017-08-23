Меркушкин: Бюджет ХК «Лада» в сезоне-2017/18 увеличится на 50 млн руб
ТОЛЬЯТТИ, 23 авг —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Бюджет тольяттинской «Лады» в сезоне-2017/18 увеличится на 20−25%, что составляет 50 миллионов рублей, заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин на встрече с хоккеистами и тренерским штабом команды, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
На протяжении предыдущего сезона КХЛ «Лада» испытывала проблемы с финансированием: в середине декабря за счет выделения 50 миллионов рублей из бюджета Самарской области клубу удалось частично погасить долги по зарплате. В апреле министр спорта региона Дмитрий Шляхтин заявил агентству «Р-Спорт», что губернатор возьмет вопрос формирования бюджета клуба под личный контроль. «Лада» в среду домашним матчем против челябинского «Трактора» начинает новый сезон КХЛ.
«Нами принято решение выделить клубу на 50 миллионов рублей больше, чем год назад. Это
В сезоне-2016/17 команда заняла 14-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, хотя в первой его половине находилась в зоне
«Первая задача — это, конечно, выход в
«Нам очень нужна хоккейная “Лада”, и очень нужны победы. Те люди, которые переживают за вас, болеют всей душой, заждались больших успехов, которые были у нас 15−20 лет назад. В свое время мы возвращались в КХЛ не для того, чтобы прозябать внизу. Пора делать большой шаг вперед», — сказал губернатор Самарской области.
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