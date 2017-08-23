Меркушкин: Бюджет ХК «Лада» в сезоне-2017/18 увеличится на 50 млн руб

На протяжении предыдущего сезона КХЛ «Лада» испытывала проблемы с финансированием: в середине декабря за счет выделения 50 миллионов рублей из бюджета Самарской области клубу удалось частично погасить долги по зарплате. В апреле министр спорта региона Дмитрий Шляхтин заявил агентству «Р-Спорт», что губернатор возьмет вопрос формирования бюджета клуба под личный контроль. «Лада» в среду домашним матчем против челябинского «Трактора» начинает новый сезон КХЛ.

«Нами принято решение выделить клубу на 50 миллионов рублей больше, чем год назад. Это где-то 20−25 процентов бюджета. Но это не говорит о том, что цифра окончательна. Если вы будете полностью отдаваться делу и показывать серьезные успехи, мы можем поддержать вас дополнительно, стимулировать еще больше», — сказал Меркушкин на встрече с хоккеистами и тренерским штабом.

В сезоне-2016/17 команда заняла 14-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, хотя в первой его половине находилась в зоне плей-офф.

«Первая задача — это, конечно, выход в плей-офф. Но это задача-минимум. А дальше будем смотреть насколько возможно пройти как можно дальше, забраться как можно выше. Мы же в свою очередь будем за вами внимательно следить, чтобы не повторились те проблемы, которые помешали команде в прошлом году. Из-за чего, собственно, и случился этот ноябрьско-декабрьский провал. Постараемся сделать все, чтобы с выплатой зарплат был полный порядок», — отметил Меркушкин.

«Нам очень нужна хоккейная “Лада”, и очень нужны победы. Те люди, которые переживают за вас, болеют всей душой, заждались больших успехов, которые были у нас 15−20 лет назад. В свое время мы возвращались в КХЛ не для того, чтобы прозябать внизу. Пора делать большой шаг вперед», — сказал губернатор Самарской области.