ХК «Югра» заключил контракт с нападающим Пестушко
ТАСС, 23 августа. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Югра» заключил контракт с нападающим Максимом Пестушко. Об этом сообщает
пресс-служба ханты-мансийской команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Срок соглашения с 32-летним игроком рассчитан на один сезон. Также «Югра» по соглашению сторон расторгла контракт с нападающим Александром Васильевым.
Минувший сезон Пестушко провел в омском «Авангарде», набрав 28 очков (12 шайб + 16 передач) в 59 матчах регулярного сезона. На его счету 12 встреч в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter