ХК «Югра» заключил контракт с нападающим Пестушко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Срок соглашения с 32-летним игроком рассчитан на один сезон. Также «Югра» по соглашению сторон расторгла контракт с нападающим Александром Васильевым.