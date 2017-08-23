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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30767701/
23 августа 2017, 11:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Югра» заключил контракт с нападающим Пестушко

ТАСС, 23 августа. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Югра» заключил контракт с нападающим Максимом Пестушко. Об этом сообщает пресс-служба ханты-мансийской команды.

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Срок соглашения с 32-летним игроком рассчитан на один сезон. Также «Югра» по соглашению сторон расторгла контракт с нападающим Александром Васильевым.

Минувший сезон Пестушко провел в омском «Авангарде», набрав 28 очков (12 шайб + 16 передач) в 59 матчах регулярного сезона. На его счету 12 встреч в плей-офф и две результативные передачи. В КХЛ хоккеист провел 499 матчей. Помимо «Авангарда», он выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Динамо».

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