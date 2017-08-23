Минское «Динамо» стартует в десятом сезоне КХЛ
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» стартуют сегодня в десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На льду «Минск-Арены» подопечные Горди Дуайера сыграют с финским «Йокеритом». Начало матча в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.
В ходе подготовки к юбилейному сезону динамовцы, приступившие к тренировкам в начале июля, провели два предсезонных турнира. В Кубке Минска они заняли пятое место, а в Риге на Кубке Латвийских железных дорог — четвертое.
Прошлый регулярный чемпионат КХЛ стал одним из самых удачных для «зубров» за время выступления в КХЛ. Команда стала пятой в Западной конференции, набрав рекордные 105 очков. Однако поражение в первом раунде
Минский клуб оказался в непростом положении, но последние трансферные приобретения и молодой новый тренерский штаб (в него вошли амбициозный наставник из Канады Горди Дуайер и его помощники Константин Кольцов, Сергей Стась) внушают оптимизм: минское «Динамо» не окажется в аутсайдерах КХЛ в десятом сезоне. Впрочем, предстоящие матчи дадут ответы на многие вопросы.
Поединком с финским «Йокеритом» минчане открывают серию домашних игр. Вторая встреча нового сезона на «Минск-Арене» состоится 25 августа. «Динамо» примет подмосковный «Витязь» (19.30), а 27 августа сыграет на своей площадке с московским ЦСКА (17.00).
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