Кирилл Фастовский: Количество таких клубов, как «Кузня», надо уменьшать
Генеральный менеджер «Сибири» рассказал о том, почему он решил доверить клуб
тренеру-новичку, и объяснил, почему нельзя отменить лимит на легионеров.
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КАЖДЫЙ РАЗ СТРОИТЬ КОМАНДУ С НУЛЯ — ИНТЕРЕСНО
— Каждый год «Сибирь» вынуждена продавать ведущих игроков. У вас все время забирают лидеров, и нет возможности планировать стратегию на несколько сезонов. Стоит
— У каждого клуба своя судьба. Пока в Новосибирске дела обстоят именно так, и в ближайшее время это не прекратится. Приятно лишь то, что мы не единственный такой клуб.
— Приятного мало. Все же приходится начинать с нуля каждое лето!
— Но это интересно. Мы каждый раз всем доказываем, что за счет грамотного подхода, организации и правильного труда можно создавать хорошие команды почти каждый год.
— Не думаю, что вам на самом деле это нравится.
— Совсем не нравится. Но уж слишком большая разница в финансировании клубов. Почти в десятки раз. Для солидной и правильной лиги — это нехорошо. Но КХЛ всего 10 лет, а процесс выравнивания начался только сейчас. И за счет снижения потолка зарплат, и за счет сокращения клубов, которые несостоятельны с точки зрения пиара. Возможно,
— Все это странно.
— А что странного? Пошли первые результаты. Из лиги убрали новокузнецкий «Металлург». Начались слезы — за что так с клубом. Но они каждый год продавали по десять человек. Надо уменьшать количество таких клубов.
— Не надо.
— У некоторых клубов и перспективы нет. Они сейчас существуют, а двигаться им дальше некуда.
ЕСЛИ ОТМЕНЯТ ЛИМИТ, НАШ ХОККЕЙ СИЛЬНО ПОСТРАДАЕТ
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— Я и не говорю, что «Сибирь» лучше других. Но пока мы на другом уровне.
— Вы думаете, что это не блеф КХЛ? И три клуба точно выгонят?
— Даже не сомневаюсь в этом. Я просто не могу пока сказать какие. Это некорректно с моей стороны.
— Очень волнует непоследовательность совета директоров КХЛ, в который вы входите. Утром вы говорите, что надо сокращать и ужесточать потолок зарплат, а к обеду разрешаете выводить из общего бюджета неких кандидатов в сборную.
— Кстати, никакого совещания совета директоров, о котором тогда сообщали, не было. Пока это все разговоры. Но у нас же в любом случае на первом месте интересы сборной. И какие бы законы в лиге ни принимались, все они подчинены национальной команде. Мы должны с этим согласиться и принять, иначе будет трудно в этом бизнесе.
— И от этого пока не уйти?
— Нет. Тем более сейчас олимпийский год. У нас внушают с детства, что это самое престижное соревнование, что участие в нем определяет состояние спортсмена. А если ты сыграл на Олимпиаде, то всего достиг.
— Вы тоже с этим согласны?
— Нет. Но у нас пока все подается именно так. Мы воспитываем подрастающее поколение с мыслью, что главное в жизни — сборная. И от выступления команды зависит престиж страны.
— Это изменится после Кореи?
— Думаю, что будут сделаны существенные шаги в плане изменений после сезона. Очень на это надеюсь и буду способствовать изменениям.
— Отменят лимит на легионеров?
— Нет, конечно. Это вообще очень опасный шаг. Мы можем очень сильно пострадать.
— Но почему?
— А у нас очень слабо работают хоккейные школы в России. И с такой системой мы заменим российскую молодежь на дешевых иностранцев.
— Я не верю в это. Никто не позволит «Трактору» привезти 14 словаков, а вам 17 финнов.
— Кто не позволит?
— Никто. Завтра скажут, уважаемый Кирилл Валерьевич, мы тут в «Сибири», а у вас играют одни финны.
— Поверьте моему опыту — не скажут. Все определяет результат. И если «Сибирь» из Новосибирской области выиграет Кубок Гагарина, то никто никогда не вспомнит, что там играло 17 финнов. Все будут вспоминать, что команда выиграла турнир. Все.
Я ВМЕШАЛСЯ В КОНФЛИКТ МЕЖДУ СКАБЕЛКОЙ И КОМАНДОЙ
— Давайте подробней о вашей команде. Почему вы решили назначить на пост главного тренера дебютанта КХЛ — Павла Зубова? Да, он работал в Белоруссии, но в КХЛ был лишь помощником. Вы рискуете.
— Гораздо сильней я бы рисковал, если бы назначил на эту должность опытного человека. У нас было много кандидатов, среди них известные фамилии, но мне показалось, что доверить Зубову будет правильней. И потом он идет по тому же пути, что и Андрей Скабелка.
— Скабелка в своей стране был известным тренером, а тут работал с Петерисом Скудрой, что само по себе испытание.
— А Зубов работал со Скабелкой.
— Обычно вы четко контролируете обстановку в команде, но в прошлом году упустили момент, когда Скабелка утратил контакт с ней.
— Я вмешался. Но после этого конфликт разгорелся с новой силой. Просто высказал некоторым хоккеистам очень жесткие вещи.
— К вам вернулся Йонас Энлунд. Я точно помню, что как раз по поводу него вы в свое время говорили, что он совершенно зря уезжает. И ничего у него в другом клубе не получится.
— Ни в коем случае не осуждаю Йонаса за отъезд. В то время ему предложили баснословный контракт, и было бы глупо не воспользоваться возможностью заработать. Но этим летом была уже другая ситуация. Он сам узнал, где проходят у нас сборы, готовился к ним и потом приехал к нам в Финляндию. На нас произвело впечатление и то, как он работал, и то, как сильно хотел оказаться в «Сибири». Мы быстро договорились по деньгам.
— Он не обидится на то, что сейчас его контракт упал?
— Не думаю. Он приехал в Новосибирск с хорошим настроением, признался, что тут его второй дом. Я уверен, что он будет полностью отдаваться команде.
СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА — НЕ ВОПРОС ХК «СИБИРЬ»
— Главный в раздевалке «Сибири» — Александр Салак. В каком настроении он сейчас? От его игры, от его поведения зависит многое.
— Мне нравится, как настроен Салак. Будем честными, прошлый сезон он провалил. Но сейчас у него совершенно другой настрой, и я думаю, что он приложит все усилия, чтобы вернуться на свой уровень. Мы с ним нормально разговариваем, да и с Павлом Зубовым они нашли общий язык.
— Что же будет с вратарем Алексеем Красиковым? Многие говорили, что это восходящая звезда российского хоккея, но в Новосибирске, кажется, в него не верят.
— Почему не верят? Он же в команде.
— Но он третий номер.
— Если он считает себя третьим номером и проигрывает конкуренцию Александру Салаку и Эдуарду Рейзвиху, то это не наша проблема. Значит, ему надо работать так, чтобы превосходить их. Он действительно талантливый и трудолюбивый парень, но в спорте нельзя останавливаться ни на минуту.
— Перед матчем со «Спартаком» на арене в Новосибирске появился куб.
— Да это не куб, а четыре телевизора. Все это на одну игру. Я вообще против этого, но тут мы решили сделать торжественное открытие и придумали такой ход. Поймите, приобретение куба на арену — это не вопрос денег. Это вопрос стадиона. Чтобы его нормально смонтировать, надо полностью разбирать крышу. Вы представляете себе, что такое разбирать крышу?
— Это все равно что новую арену строить.
— Практически. Единственное, что мы еще можем изменить в ледовом дворце спорта, так это заменить наше лампочное табло на плазму. И, наверное, сделаем это, как найдем человека, который бы правильно его использовал.
— А что с новым
— Но это не наш вопрос. Мы со своей стороны никак не можем повлиять на его строительство. Ждем.
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