«Нефтехимик» обыграл «Амур» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 22 августа. Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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В составе «Нефтехимика» отличились Павел Порядин (23-я минута), Олег Пиганович (42).
В следующем матче «Нефтехимик» примет владивостокский «Адмирал», «Амур» сыграет в гостях с «Сочи». Обе встречи пройдут 24 августа.
В другом матче дня пекинский «Куньлунь» на выезде победил «Сочи» со счетом 4:2.
|22.08.2017 19:00
|Зрители 2534
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|2:0
|Амур
|(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Илья Ежов
|Юха Метсола
|1-й период
|00:29
|Чад Рау
|02:38
|03:29
|Даниил Стальнов
|19:36
|2-й период
|22:25
|Павел Порядин (А. Авцин)
|Вячеслав Литовченко
|23:52
|Ян I Коларж
|30:04
|Виталий Атюшов
|31:20
|34:35
|Дамир Шарипзянов
|Александр Фролов
|35:24
|3-й период
|Даниил Стальнов
|40:39
|41:56
|Олег Пиганович (А. Сергеев, Д. Секстон)
|45:38
|Богдан Якимов
|48:29
|Робин Ганзл
|Томаш Зогорна
|48:29
|Вячеслав Литовченко
|48:32
|49:34
|57:46
|Дамир Шарипзянов
|Виталий Атюшов
|59:38
Статистика
|14
|Штрафное время
|20
|9
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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