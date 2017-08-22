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22 августа 2017, 22:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Нефтехимик» обыграл «Амур» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 августа. Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Увеличить
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В составе «Нефтехимика» отличились Павел Порядин (23-я минута), Олег Пиганович (42).

В следующем матче «Нефтехимик» примет владивостокский «Адмирал», «Амур» сыграет в гостях с «Сочи». Обе встречи пройдут 24 августа.

В другом матче дня пекинский «Куньлунь» на выезде победил «Сочи» со счетом 4:2.

22.08.2017 19:00 Зрители 2534 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 2:0 Амур
(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Назаров Андрей Мартемьянов
Вратари
Илья Ежов Юха Метсола
1-й период
00:29 Чад Рау
02:38
03:29
Даниил Стальнов 19:36
2-й период
22:25 Павел Порядин (А. Авцин)
Вячеслав Литовченко 23:52
Ян I Коларж 30:04
Виталий Атюшов 31:20
34:35 Дамир Шарипзянов
Александр Фролов 35:24
3-й период
Даниил Стальнов 40:39
41:56 Олег Пиганович (А. Сергеев, Д. Секстон)
45:38 Богдан Якимов
48:29 Робин Ганзл
Томаш Зогорна 48:29
Вячеслав Литовченко 48:32
49:34
57:46 Дамир Шарипзянов
Виталий Атюшов 59:38
Статистика
14 Штрафное время 20
9 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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Амур
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