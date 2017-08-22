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22 августа 2017, 20:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 августа. Уфимский «Салават Юлаев» победил владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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В составе «Салавата Юлаева» отличились Евгений Коротков (29-я минута), Вячеслав Солодухин (46), Филип Ларсен (56). За «Адмирал» шайбу забросил Александр Горшков (5).

В следующем матче 24 августа «Адмирал» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» 26 августа дома встретится с хабаровским «Амуром».

В другом матче дня ханты-мансийская «Югра» дома в овертайме обыграла череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1.

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