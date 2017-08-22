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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30762919/
22 августа 2017, 18:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 августа. Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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В составе «Авангарда» отличились Деннис Эверберг (45-я и 47-я минуты) и Валентин Пьянов (46). За «Динамо» шайбу забросил Микс Индрашис (39).

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», «Авангард» примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 24 августа.

22.08.2017 16:00 Зрители 8970 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Авангард 3:1 Динамо Р
(0:0, 0:1, 3:0)
Главные тренеры
Андрей Скабелка Сандис Озолиньш
Вратари
Доминик Фурх Джастин Питерс 24:14 (Я. Калныньш 24:14-25:31, Дж. Питерс 25:31-37:41, Я. Калныньш 37:41, Дж. Питерс 38:40)
1-й период
Лукас Лессио 02:10
07:02 Михаил Фисенко
Марис Бичевскис 07:02
2-й период
36:45 Никита Лисов
37:41
Микс Индрашис (11465, Д. Кристо) 38:40
3-й период
40:38 Андре Петерссон
Александр Ерофеев 43:56
44:52 Деннис Эверберг (Э. Густафссон, Ю. Сундстрем)
45:55 Валентин Пьянов
46:43 Деннис Эверберг (Анс. Галимов)
Кришьянис Редлихс 53:12
Александр Ерофеев 57:31
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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