«Авангард» победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 22 августа. Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Авангарда» отличились Деннис Эверберг (45-я и 47-я минуты) и Валентин Пьянов (46). За «Динамо» шайбу забросил Микс Индрашис (39).
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», «Авангард» примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 24 августа.
|22.08.2017 16:00
|Зрители 8970
|Регулярный чемпионат
|"Арена Омск"
Главные тренеры
|Андрей Скабелка
|Сандис Озолиньш
Вратари
|Доминик Фурх
|Джастин Питерс 24:14 (Я. Калныньш 24:14-25:31, Дж. Питерс 25:31-37:41, Я. Калныньш 37:41, Дж. Питерс 38:40)
|1-й период
|Лукас Лессио
|02:10
|07:02
|Михаил Фисенко
|Марис Бичевскис
|07:02
|2-й период
|36:45
|Никита Лисов
|37:41
|Микс Индрашис (11465, Д. Кристо)
|38:40
|3-й период
|40:38
|Андре Петерссон
|Александр Ерофеев
|43:56
|44:52
|Деннис Эверберг (Э. Густафссон, Ю. Сундстрем)
|45:55
|Валентин Пьянов
|46:43
|Деннис Эверберг (Анс. Галимов)
|Кришьянис Редлихс
|53:12
|Александр Ерофеев
|57:31
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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