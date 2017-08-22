Игорь Шуневич напомнил, как сложился прошлый сезон для динамовцев. «Наши ожидания, ожидания болельщиков в какой-то степени были оправданы, но в чем-то были разочарования. Моя оценка — твердая четверка по пятибалльной системе. Главный негатив, конечно, выступление команды в плей-офф. Но это уже история, из которой нужно сделать правильные выводы. И прежде всего вывод такой: оставляла желать лучшего стабильность игры команды. Как реалист считаю, цель перед командой в стартующем завтра сезоне — выход в плей-офф — вполне достижима. Также мы ставим перед игроками задачу достойно выступить в плей-офф. Под достойным выступлением понимаю зрелищный, красивый хоккей, который бы всем приносил удовольствие: вам — от игры, а нам, болельщикам, от ее просмотра. Нужно бороться до конца, учитывая высочайшую конкуренцию, которая сегодня существует в КХЛ», — отметил председатель наблюдательного совета.

Первый матч нового сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет 23 августа на льду «Минск-Арены» с финским «Йокеритом». Начало матча в 19.30.