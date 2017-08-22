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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30762904/
22 августа 2017, 18:44 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Шуневич: Выход в плей-офф — вполне достижимая задача для хоккеистов «Динамо»

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход в плей-офф КХЛ для хоккеистов минского «Динамо» является вполне достижимой задачей. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Игорь Шуневич напомнил как сложился прошлый сезон для динамовцев. Увеличить
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Игорь Шуневич напомнил, как сложился прошлый сезон для динамовцев. «Наши ожидания, ожидания болельщиков в какой-то степени были оправданы, но в чем-то были разочарования. Моя оценка — твердая четверка по пятибалльной системе. Главный негатив, конечно, выступление команды в плей-офф. Но это уже история, из которой нужно сделать правильные выводы. И прежде всего вывод такой: оставляла желать лучшего стабильность игры команды. Как реалист считаю, цель перед командой в стартующем завтра сезоне — выход в плей-офф — вполне достижима. Также мы ставим перед игроками задачу достойно выступить в плей-офф. Под достойным выступлением понимаю зрелищный, красивый хоккей, который бы всем приносил удовольствие: вам — от игры, а нам, болельщикам, от ее просмотра. Нужно бороться до конца, учитывая высочайшую конкуренцию, которая сегодня существует в КХЛ», — отметил председатель наблюдательного совета.

Первый матч нового сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет 23 августа на льду «Минск-Арены» с финским «Йокеритом». Начало матча в 19.30.

Динамо Мн
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