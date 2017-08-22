Шуневич: Выход в плей-офф — вполне достижимая задача для хоккеистов «Динамо»
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход в
плей-офф КХЛ для хоккеистов минского «Динамо» является вполне достижимой задачей. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.
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Игорь Шуневич напомнил, как сложился прошлый сезон для динамовцев. «Наши ожидания, ожидания болельщиков в
Первый матч нового сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет 23 августа на льду «Минск-Арены» с финским «Йокеритом». Начало матча в 19.30.
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