Кинэн скушал Кречина — и не поперхнулся. Крутые разборки в китайском «Куньлуне»
Внезапная новость прилетела к нам из Азии. В день первого матча «Куньлуня» в сезоне КХЛ там убрали генменеджера Владимира Кречина.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Павел Лысенков
Оглушительная новость на официальном сайте «Куньлуня»: «Владимир Кречин освобожден от должности генерального менеджера клуба в связи с серьезными просчетами в работе. Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера команды КХЛ Майка Кинэна».
Ого! Мы напомним, что Кречин стоял у истоков создания «Куньлуня» вместе с главным тренером Владимиром
Но все равно Кречин и Юрзинов были старожилами. Главный тренер добровольно покинул свой пост после того, как вывел «Куньлунь» в
И вот теперь убран Кречин. Что же произошло? Мне известно следующее.
Да, когда Кинэн работал в «Магнитке», то был в подчинении у Геннадия Величкина. Так тот же Величкин в итоге его и убрал, переведя в «свадебные генералы». Возможно, Кинэн не захотел, чтобы история повторилась. Вот и подвинул конкурента.
Разница также в том, что Кинэна в Магнитогорск тот же Величкин и приглашал. А вот в Китай канадский тренер приехал по приглашению президента клуба, господина Нгок Ян Юу.
Как относиться к этим «маленьким разборкам в большом Китае»? Как к данности — что случилось, то случилось. И теперь вся оперативная власть в «Куньлуне» в руках Майка Кинэна. Но и отвечать за результат теперь будет полностью он.
Напоследок вспомним, чего добился Кинэн, когда совмещал оба поста. С ним это пару раз случалось в НХЛ.
В сезонах 1994−97 он так рулил «Сент-Луисом». В том году Кинэн завоевал Кубок Стэнли с «Рейнджерс» и считался едва ли не лучшим тренером НХЛ. Но тогда у Железного Майка случился конфликт с главным снайпером Бреттом Халлом, а в
Во другой раз такой опыт Майк имел в сезоне 2005−06, но тогда он был только генменеджером «Флориды», а тренером работал Жак Мартен. Команда не попала в
Как будет на этот раз в Китае? Скоро узнаем.
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