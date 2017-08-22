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22 августа 2017, 18:32 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Сибирь» победила «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 августа. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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В составе «Сибири» отличились Сергей Коньков (22-я минута), Андрей Сигарев (23) и Степан Санников (57). У проигравших шайбу забросил Вячеслав Лещенко (23).

В следующем матче «Сибирь» примет рижское «Динамо», «Спартак» сыграет на выезде с астанинским «Барысом». Обе встречи пройдут 24 августа.

22.08.2017 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 3:1 Спартак
(0:0, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
Павел Зубов Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Салак Маркус Свенссон 58:54
1-й период
04:22 5886
Алексей Пепеляев 08:00
16:01 Глеб Зырянов
16:01 Глеб Зырянов
Алексей Бондарев 16:01
Виктор Бобров 16:01
2-й период
21:18 Сергей Коньков
22:37 Андрей Сигарев (А. Бергстрем, П. Закриссон)
Вячеслав Лещенко (Р. Стоа) 22:51
32:49 Александр Салак
Райан Стоа 39:37
3-й период
Александр Комаристый 44:23
48:28 Йонас Энлунд
56:46 Степан Санников (Й. Энлунд)
58:54 Андрей Сигарев
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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