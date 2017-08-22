«Сибирь» победила «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 22 августа. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Сибири» отличились Сергей Коньков (22-я минута), Андрей Сигарев (23) и Степан Санников (57). У проигравших шайбу забросил Вячеслав Лещенко (23).
В следующем матче «Сибирь» примет рижское «Динамо», «Спартак» сыграет на выезде с астанинским «Барысом». Обе встречи пройдут 24 августа.
Главные тренеры
|Павел Зубов
|Вадим Епанчинцев
Вратари
|Александр Салак
|Маркус Свенссон 58:54
|1-й период
|04:22
|5886
|Алексей Пепеляев
|08:00
|16:01
|Глеб Зырянов
|16:01
|Глеб Зырянов
|Алексей Бондарев
|16:01
|Виктор Бобров
|16:01
|2-й период
|21:18
|Сергей Коньков
|22:37
|Андрей Сигарев (А. Бергстрем, П. Закриссон)
|Вячеслав Лещенко (Р. Стоа)
|22:51
|32:49
|Александр Салак
|Райан Стоа
|39:37
|3-й период
|Александр Комаристый
|44:23
|48:28
|Йонас Энлунд
|56:46
|Степан Санников (Й. Энлунд)
|58:54
|Андрей Сигарев
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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