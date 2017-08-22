Хохлачев: Вернулся в «Спартак», чтобы стать звездой

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ВОЗВРАЩЕНИЕ В «СПАРТАК» — ЭТО НЕ ШАГ НАЗАД

— Всегда интересовал вопрос, что чувствует хоккеист, еще пару недель назад выходивший в составе обладателя Кубка Гагарина в звене с Ильей Ковальчуком, а теперь оказавшийся в команде, давным-давно забывшей, что такое плей-офф.

— Ничего необычного в этом нет. Да, я на турнире в Сочи выходил вместе с Ковальчуком и забросил шайбу после его отличного паса. Но какой смысл вспоминать о прошлом? Я этого делать не люблю. Надо думать о том, что ждет впереди. Я вернулся в родной клуб и сделаю все от себя зависящее, чтобы помочь команде попасть в плей-офф.

— Понимаете, чего не хватает «Спартаку» для достижения этой цели?

— За судьбой клуба, где вырос, я постоянно следил, даже находясь в Америке, но сказать, почему у команды были неудачные сезоны, не могу.

— Сильно удивились известию о своем обмене?

— Мне сообщило об этом руководство, все произошло быстро, собрал вещи и на следующий день отправился в Москву. Я рад произошедшему. Мне есть, что доказывать.

— Вы не считаете возвращение в «Спартак» шагом назад?

— Ни в коем случае! В «Спартаке» у меня появляется возможность получить больше игрового времени, что в СКА было сделать сложно. В конце концов мне всего 23 года, я еще молод и хочу развиваться как хоккеист. Предстоящий сезон будет очень важным.

НЕ СЧИТАЮ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ПОТЕРЯННЫМ

— Почему не получилось этого сделать в СКА?

— Может, там уже была сложившаяся и сильная команда в тот момент, когда я пришел. Потеснить кого-то из лидеров оказалось сложно. Но к СКА не может быть никаких претензий. Эта великолепная организация, где созданы все условия для работы — только играй и тренируйся. Город красивый, матчи в Санкт-Петербурге регулярно собирают аншлаги. Мне повезло поиграть вместе с сильнейшими российскими хоккеистами и завоевать Кубок Гагарина. Такое не забывается.

— Олег Знарок заявил, что решение об уходе в «Спартак» было совместным и не исключил вашего возвращения в СКА со временем.

— Я предпочитаю не загадывать вперед. Какой мне сейчас смысл рассуждать о том, что будет через полгода или год? Здесь и сейчас я игрок «Спартака», думаю о предстоящем матче с «Сибирью».

— В уме держите одну дату, имею ввиду 4 сентября?

— Зачем? Мы со СКА играем?

— Да, поэтому для вас матч должен быть особенным.

— Вы не правы, в моей ситуации важен каждый матч в независимости от того, с кем будет играть «Спартак». Для меня матч со СКА не будет принципиальным только потому, что я там выступал в прошлом сезоне. Тем более воспоминания о пребывании в клубе из Санкт-Петербурга остались только положительные.

— На первой же тренировке вас поставили на левый край в ударное звено к Райану Стоа и Вячеславу Лещенко.

— Я готов к тому, что буду играть на фланге. Давно привык к этой позиции и никакого дискомфорта не испытываю. Спасибо тренерам за доверие, знаю, что на меня серьезно рассчитывают. Постараюсь ответить на это своей хорошей игрой. В «Спартаке» у меня много знакомых, тех, с кем раньше вместе был в одной команде или где-то пересекался. Хоккейный мир не такой уж и большой. С адаптацией проблем не возникнет.

— Пять лет назад вы уже выступали в родной команде, но потом вернулись в юниорскую лигу Онтарио. Сейчас вы снова пытаетесь заявить о себе в «Спартаке».

— Это время я не считаю потерянным. А тогда от меня не все зависело. У меня был подписан контракт с «Бостоном», а в «Спартаке» я находился в аренде. В НХЛ закончился локаут, меня решили вернуть и отправили в юниорскую лигу. В 18 лет я мог играть только там. К тому же тогда «Спартак» имел мало шансов на попадание в плей-офф, что означало раннее окончание сезона. Но в любом случае инициатива исходила не от меня — так решили в «Бостоне».

ДВЕРИ В НХЛ НЕ ЗАКРЫВАЛ

— Понимаете, что вам не хватило, чтобы заиграть в НХЛ?

— Я не хочу возвращаться к прошлому.

— Главный тренер «Бостона» Клод Жюльен вас не слишком жаловал, а в «Монреале», куда он пришел по ходу минувшего чемпионата, в межсезонье расстались со всеми русскими игроками.

— Быть может, я повторюсь, но оглядываться назад не хочу. Сейчас главное — помочь «Спартаку», а что касается НХЛ, то за «Бостоном», в системе которого провел столько лет, продолжаю следить.

— Брюсу Кэссиди, работавшему с вами в фарм-клубе, удалось удачно дебютировать и в основной команде.

— Надеюсь, у него все в «Бостоне» получится.

— Я имел ввиду, есть ли у вас в планах возвращение в НХЛ?

— Дверей я не закрывал. Но предпочитаю идти вперед шаг за шагом, не перепрыгивая через ступеньки. В настоящий момент мысли только о «Спартаке». Через год мой контракт истекает, и кто знает, какой ситуация будет тогда. Но мне в этом сезоне предстоит многое доказать.

— Вас когда-то считали одним из самых талантливых молодых российских игроков.

— Разве в 23 года я уже старый? (смеется). Я очень хочу, чтобы обо мне хоккейная Россия снова вспомнила. Теперь есть шанс изменить ситуацию.

— В детском и юношеском хоккее ужас на вратарей соперника наводила ваша спартаковская тройка вместе с Антоном Злобиным и Артемом Батраком. Поддерживаете с ними отношения?

— Конечно, постоянно переписываемся и общаемся по возможности. Со Злобой надеюсь встретиться на льду, когда мы будем играть против «Динамо».

— Сильно удивились, когда увидели Батрака в качестве хоккейного эксперта на телевидении?

— Да, было неожиданно. Но это только в первый раз. Артем — молодец! Смотрится солидно, говорит по делу и со своей ролью хорошо справляется.

— А если он вас будет критиковать?

— Нет, такого быть не может, я для него всегда лучший (смеется).

— Но как настоящий друг он не должен стесняться говорить всю правду.

— Я надеюсь, что поводов для критики ему не дам.

— Вас удивило, что в КХЛ вернулись ваши старые знакомые по молодежным сборным — Григоренко, Нестеров, Марченко?

— У каждого своя ситуация в НХЛ, чтобы делать общий вывод. Просто КХЛ — хорошая лига, где создают отличные условия для молодых игроков. На данном этапе ребята посчитали, что для них и их карьеры будет лучше выступать в России. Думаю, у Григоренко и Нестерова в ЦСКА все получится.

— Фактор Олимпиады имел какое-то значение?

— Мне сложно об этом рассуждать, ведь я в сборной не играю. Хотя, конечно, как и любой хоккеист, хотел бы получить вызов в национальную команду. В Пхенчхане сборная России, уверен, будет одним из фаворитов на золотые медали. В КХЛ выступает много сильных хоккеистов, из которых можно сделать хорошую команду.