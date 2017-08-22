Хабаровский «Амур» поборется в Нижнекамске за первые очки в юбилейном сезоне КХЛ
Стартовый матч выездной серии «тигры» проведут с местным «Нефтехимиком».
Хабаровск, 22 августа, AmurMedia.
Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2017/18 года начинает сражение за выход в
В юбилейном сезоне КХЛ «Амур» выступает в обновленном составе. К началу года клуб подписал двух чешских легионеров — Марека Квапила и Михала Йордана, а также титулованного форварда «Торпедо» Александра Фролова. Форму «тигров» примерили защитник «Локомотива» Николай Аверин, вратарь «Квебек Ремпартс» Евгений Киселев, нападающий «Автомобилиста» Олег Губин и защитник клуба «Саров» (ВХЛ) Дмитрий Швиденко. Из екатеринбургского клуба в «Амур» также пришел защитник Павел Турбин, а из магнитогорского «Металлурга» — форвард Богдан Потехин.
В минувшем сезоне хабаровский клуб встречался с «Нефтехимиком» дважды. Сначала «тигры» уступили нижнекамским соперникам на выезде по буллитам — 1:2, но затем отыгрались на льду «Платинум Арены» — 4:1. По итогам сезона КХЛ 2016/17 года «Нефтехимик» в Восточной конференции забрался на 10-ю строчку, опередив «Амур» на две позиции и четыре очка.
Встреча «тигров» с нижнекамскими хоккеистами пройдет на льду «Нефтехим Арены». Матч начнется в 02:00 по хабаровскому времени.
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