Хабаровский «Амур» поборется в Нижнекамске за первые очки в юбилейном сезоне КХЛ

Хабаровск, 22 августа, AmurMedia.

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2017/18 года начинает сражение за выход в плей-офф. «Тигров» на старте турнира ждет выездная серия из восьми матчей — одна из самых длинных в календаре КХЛ этого сезона. Первым соперником хабаровской команды станет нижнекамский «Нефтехимик», сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу лиги.

В юбилейном сезоне КХЛ «Амур» выступает в обновленном составе. К началу года клуб подписал двух чешских легионеров — Марека Квапила и Михала Йордана, а также титулованного форварда «Торпедо» Александра Фролова. Форму «тигров» примерили защитник «Локомотива» Николай Аверин, вратарь «Квебек Ремпартс» Евгений Киселев, нападающий «Автомобилиста» Олег Губин и защитник клуба «Саров» (ВХЛ) Дмитрий Швиденко. Из екатеринбургского клуба в «Амур» также пришел защитник Павел Турбин, а из магнитогорского «Металлурга» — форвард Богдан Потехин.

В минувшем сезоне хабаровский клуб встречался с «Нефтехимиком» дважды. Сначала «тигры» уступили нижнекамским соперникам на выезде по буллитам — 1:2, но затем отыгрались на льду «Платинум Арены» — 4:1. По итогам сезона КХЛ 2016/17 года «Нефтехимик» в Восточной конференции забрался на 10-ю строчку, опередив «Амур» на две позиции и четыре очка.

Встреча «тигров» с нижнекамскими хоккеистами пройдет на льду «Нефтехим Арены». Матч начнется в 02:00 по хабаровскому времени.