Игорь Захаркин: Сказал игрокам «Югры» — «В следующем сезоне вы все останетесь без работы»
Главный тренер югорчан рассказал «СЭ» о том, как непросто работать в клубе с ограниченным бюджетом Захаркин променял журналистов на шахматы.
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УДИВЛЕН, ЧТО МЯНТЮЛЯ НЕ ВЕДЕРЖАЛ НАГРУЗОК
— Читал ваши довольно оптимистичные интервью в межсезонье, но на турнире в Омске увидел команду, которая была бы фаворитом. Но только не в КХЛ, а в ВХЛ. Переубедите меня, пожалуйста.
— В отличие от других видов спорта, хоккей силен тем, что там можно компенсировать
— Вы думаете, хватит одного характера?
— Для «Югры» будут важны игровая дисциплина, функциональная готовность и желание хоккеистов жертвовать собой.
— Говорят, что финский защитник Туука Мянтюля уехал от вас, увидев, как вы работаете на сборах. Я поражен этой историей потому, что всегда вас считал «западным» специалистом, который не будет давать одинаковые нагрузки условным Евгению Артюхину и Анатолию Голышеву. Вы же всегда были против общего подхода к хоккеистам.
— А он оказался не готов к тяжелой работе на льду. Так и сказал — «морально не готов», и мы с ним мирно расстались. Насколько я знаю, Мянтюля подписал контракт с «Мальме», он поехал доигрывать, а у нас с таким настроением находиться нельзя. Хотя я удивлен, что он не выдерживал. Не было ничего такого, что может поразить. Пытался найти с ним общий язык, но это ни к чему не привело. Ну что же, нам нужны те, кто готов.
ПРОСТО ВАЙСФЕЛЬД
— В одном из интервью вы сказали, что сейчас у вас четыре равных звена, а такой конкуренции не было в «Салавате Юлаеве». Но качество этих игроков совершенно не такое.
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— Не хотел было вспоминать про уфимский период вашей работы, тем более сказано уже многое, но
— Да почему же? У меня нет ничего личного к Леониду. Он просто так видит хоккей, а не иначе. У него такое понимание. Но странно, что мы весь год не могли найти центрального нападающего. Или нам обещают легионера, хотя я по своим каналам точно знаю, что он договорился с «Ак Барсом».
— Это Антон Ландер?
—
— Кстати, про настроение. Я прекрасно понимаю, с чем вы столкнулись, приехав в «Югру». Там все настроение такое было: быстрей бы прошел сезон и забыли. Менталитет уже не исправить.
— Вы правы. Но на собрании я сказал простую вещь: «В следующем сезоне вы все останетесь без работы и не найдете себе команду».
— Жестко.
— Но ведь так и будет, если команда не попадет в
НЕ ХОЧУ ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ. ПУСТЬ ЛУЧШЕ ХОККЕИСТЫ ПРИВЫКАЮТ К МОИМ ТРЕБОВАНИЯМ
— Антона Курьянова поразило то, что у вас есть план на долгое время. Еще за неделю до турнира в Омске вы сказали, кто будет играть во втором матче чемпионата, кто отдыхает в пятницу и во сколько тренировка в субботу. Мне казалось, так везде.
— Многое для ребят в новинку. Это видно и по тренировочной работе, по культуре занятий. Не знаю, почему так. Не буду
— А еще хоккеистов удивило, как вы зашли в раздевалку и удивились, что у них тишина, все
— Тоже не мог понять, что происходит. Повторяю парням, что вы оказались в привилегированном положении. Вам платят деньги, причем весьма хорошие, за то, чем вы занимались в детстве, и это приносило удовольствие. Вы должны наслаждаться каждым днем, проведенным в профессиональном хоккее. И на работу обязаны идти как на праздник. Конечно, я это изменил. И вообще хочу, чтобы в городе иначе относились к хоккею.
— В
— Это тоже проблема. У меня
— Говорят, что от некоторых игроков «Югры» вы уже отказались по ходу предсезонной подготовки, но не отправили домой, а разрешили тренироваться с командой. И потом предложили более низкие контракты. Педагогический шаг?
— Реальность. Ребята были в команде, я с ними был незнаком, нужно было попробовать их в работе. И увидев качество этих хоккеистов, я и принимал такие решения. Они согласились на новые условия — хорошо. Просто выгонять их было бы неправильно.
— Интересно, что в «Югре» вы мыслите критериями, о которых в
— Есть такое. Отсюда, может быть, и проблемы с результатами.
— Так вы немного выиграете.
— Ох, конечно, будет непросто. Но я не хочу меняться.
ПУСТЬ ВЕТЕРАНЫ, КОТОРЫХ ВСЕ СЧИТАЮТ СЛОМЛЕННЫМИ, ПОКАЖУТ СЕБЯ
— Есть и еще одна проблема. Знаю, что вы иногда кричите на хоккеистов, но делаете это нестрашно. А в «Югре», может быть, и надо, чтобы тренера боялись.
— Не думаю, что это даст результат. Мой крик идет после того, когда уже все объяснено, но я вижу, что хоккеист недоделывает свою работу. Мой крик от обиды. Хоккеист подготовлен для работы, ему даны возможности, но он не выполняет задание. Я не выношу халтуры и кричу только от негодования.
— Как вы относитесь к холоду?
— Очень положительно. Вы же знаете, что именно холод замедляет старение.
— Тогда вы будете вечно молодым в
— Я наслышан про холода, но мороз в этом месте переносится совершенно иначе, чем в центральной части России. И вообще проблема погоды легко решается за счет одежды.
— На турнире в Омске вы играли в шахматы с сотрудниками клуба. Давно проигрывали?
— Неделю назад было такое.
— Ого, этот человек теперь приближен к вам? Или уволен?
— Ни то ни другое. Но проиграть ему не зазорно — он гроссмейстер. Мы же играем в шахматы не столько на спортивный интерес, хотя в первую очередь
— Хоккеисты играют в шахматы?
— Не видел пока. Но очень надеюсь, что
— Сезон начинается, мы прекрасно знаем ваш состав. От кого нам ждать сюрпризов из вашей команды? Кто может выстрелить.
— Я уверен, что очень неплохой сезон получится у Евгения Скачкова.
— Ох.
— Нет, правда. Мне кажется, что это один из сильнейших нападающих, которых раньше использовали не очень правильно. Кроме того, большие надежды связываю с Антоном Курьяновым. По хоккейному интеллекту он находится на серьезной высоте.
— Эти фамилии называют лет пять. Только в другом контексте. Мол, они уже закончили.
— А вот я и хочу, чтобы эти ребята, которых все считают сломленными, показали себя. На это у меня большая надежда. Но у нас и молодежь отличная есть. Уверен, что и Павел Варфоломеев сможет выйти на новый уровень.
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