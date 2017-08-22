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УДИВЛЕН, ЧТО МЯНТЮЛЯ НЕ ВЕДЕРЖАЛ НАГРУЗОК

— Читал ваши довольно оптимистичные интервью в межсезонье, но на турнире в Омске увидел команду, которая была бы фаворитом. Но только не в КХЛ, а в ВХЛ. Переубедите меня, пожалуйста.

— В отличие от других видов спорта, хоккей силен тем, что там можно компенсировать какие-то недостатки. Например, за счет огромного желания, выигрыша силовых единоборств, характера. Так что я не думаю, что мастерство является определяющим фактором, учитывая общий уровень хоккея в нашей стране.

— Вы думаете, хватит одного характера?

— Для «Югры» будут важны игровая дисциплина, функциональная готовность и желание хоккеистов жертвовать собой.

— Говорят, что финский защитник Туука Мянтюля уехал от вас, увидев, как вы работаете на сборах. Я поражен этой историей потому, что всегда вас считал «западным» специалистом, который не будет давать одинаковые нагрузки условным Евгению Артюхину и Анатолию Голышеву. Вы же всегда были против общего подхода к хоккеистам.

— А он оказался не готов к тяжелой работе на льду. Так и сказал — «морально не готов», и мы с ним мирно расстались. Насколько я знаю, Мянтюля подписал контракт с «Мальме», он поехал доигрывать, а у нас с таким настроением находиться нельзя. Хотя я удивлен, что он не выдерживал. Не было ничего такого, что может поразить. Пытался найти с ним общий язык, но это ни к чему не привело. Ну что же, нам нужны те, кто готов.

ПРОСТО ВАЙСФЕЛЬД ПО-ДРУГОМУ ВИДИТ ХОККЕЙ

— В одном из интервью вы сказали, что сейчас у вас четыре равных звена, а такой конкуренции не было в «Салавате Юлаеве». Но качество этих игроков совершенно не такое.

— Да-да, я понимаю, о чем вы. Но я повторю свой первый ответ. Некоторые качества хоккеистов доминируют над их уровнем мастерства. И в этом смысле я доволен тем, как прошла комплектация состава в Ханты-Мансийске.

— Не хотел было вспоминать про уфимский период вашей работы, тем более сказано уже многое, но все-таки. Вы теперь с Леонидом Вайсфельдом не будете здороваться?

— Да почему же? У меня нет ничего личного к Леониду. Он просто так видит хоккей, а не иначе. У него такое понимание. Но странно, что мы весь год не могли найти центрального нападающего. Или нам обещают легионера, хотя я по своим каналам точно знаю, что он договорился с «Ак Барсом».

— Это Антон Ландер?

— Да-да. Но я скажу, что с менеджерами «Югры» у меня в этом смысле полное взаимопонимание. Мы, конечно, не настолько богаты, но комплектация идет правильно.

— Кстати, про настроение. Я прекрасно понимаю, с чем вы столкнулись, приехав в «Югру». Там все настроение такое было: быстрей бы прошел сезон и забыли. Менталитет уже не исправить.

— Вы правы. Но на собрании я сказал простую вещь: «В следующем сезоне вы все останетесь без работы и не найдете себе команду».

— Жестко.

— Но ведь так и будет, если команда не попадет в плей-офф. В КХЛ появился рейтинг, и все прекрасно понимают, что от них зависит не только командное будущее, но и их карьера.

НЕ ХОЧУ ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ. ПУСТЬ ЛУЧШЕ ХОККЕИСТЫ ПРИВЫКАЮТ К МОИМ ТРЕБОВАНИЯМ

— Антона Курьянова поразило то, что у вас есть план на долгое время. Еще за неделю до турнира в Омске вы сказали, кто будет играть во втором матче чемпионата, кто отдыхает в пятницу и во сколько тренировка в субботу. Мне казалось, так везде.

— Многое для ребят в новинку. Это видно и по тренировочной работе, по культуре занятий. Не знаю, почему так. Не буду кого-то критиковать, но работаю так, как привык. У меня есть цель, знаю путь к ней. И для этого все нужно планировать.

— А еще хоккеистов удивило, как вы зашли в раздевалку и удивились, что у них тишина, все какие-то недовольные, нет музыки.

— Тоже не мог понять, что происходит. Повторяю парням, что вы оказались в привилегированном положении. Вам платят деньги, причем весьма хорошие, за то, чем вы занимались в детстве, и это приносило удовольствие. Вы должны наслаждаться каждым днем, проведенным в профессиональном хоккее. И на работу обязаны идти как на праздник. Конечно, я это изменил. И вообще хочу, чтобы в городе иначе относились к хоккею.

— В Ханты-Мансийске журналисты в раздевалку на послематчевое общение с командой не ходят, так как не видят смысла.

— Это тоже проблема. У меня как-то спросили, есть ли у меня план, с кем мы будем играть в сентябре. Я не смеюсь над этим, поверьте. Просто привожу в качестве примера то, в каком положении оказался хоккей. И надо это менять. Надо, чтобы трибуны на стадионе были полными, хотя я прекрасно понимаю, что в Ханты-Мансийске проживает всего 90 тысяч человек. Но на хоккей ходить должны. Люди должны получать от игры радость такую, какую получаю я. Мы должны сделать так, чтобы на «Югру» было интересно смотреть. Но я понимаю, что для этого придется очень сильно потрудиться. Да, времени мало, но у нас и начало сезона неплохое, да и до ребят должны дойти те принципы, что я проповедую.

— Говорят, что от некоторых игроков «Югры» вы уже отказались по ходу предсезонной подготовки, но не отправили домой, а разрешили тренироваться с командой. И потом предложили более низкие контракты. Педагогический шаг?

— Реальность. Ребята были в команде, я с ними был незнаком, нужно было попробовать их в работе. И увидев качество этих хоккеистов, я и принимал такие решения. Они согласились на новые условия — хорошо. Просто выгонять их было бы неправильно.

— Интересно, что в «Югре» вы мыслите критериями, о которых в Ханты-Мансийске забыли: схема, система.

— Есть такое. Отсюда, может быть, и проблемы с результатами. Мне-то кажется, что мы должны доминировать в каждом матче, но у нас проблема с исполнением. Но я не хочу перестраиваться. Пусть хоккеисты привыкают к требованиям, к моему видению хоккею и по крайней мере изо всех сил стараются показать то, что требую.

— Так вы немного выиграете.

— Ох, конечно, будет непросто. Но я не хочу меняться.

ПУСТЬ ВЕТЕРАНЫ, КОТОРЫХ ВСЕ СЧИТАЮТ СЛОМЛЕННЫМИ, ПОКАЖУТ СЕБЯ

— Есть и еще одна проблема. Знаю, что вы иногда кричите на хоккеистов, но делаете это нестрашно. А в «Югре», может быть, и надо, чтобы тренера боялись.

— Не думаю, что это даст результат. Мой крик идет после того, когда уже все объяснено, но я вижу, что хоккеист недоделывает свою работу. Мой крик от обиды. Хоккеист подготовлен для работы, ему даны возможности, но он не выполняет задание. Я не выношу халтуры и кричу только от негодования.

— Как вы относитесь к холоду?

— Очень положительно. Вы же знаете, что именно холод замедляет старение.

— Тогда вы будете вечно молодым в Ханты-Мансийске.

— Я наслышан про холода, но мороз в этом месте переносится совершенно иначе, чем в центральной части России. И вообще проблема погоды легко решается за счет одежды.

— На турнире в Омске вы играли в шахматы с сотрудниками клуба. Давно проигрывали?

— Неделю назад было такое.

— Ого, этот человек теперь приближен к вам? Или уволен?

— Ни то ни другое. Но проиграть ему не зазорно — он гроссмейстер. Мы же играем в шахматы не столько на спортивный интерес, хотя в первую очередь из-за него, но и для общения.

— Хоккеисты играют в шахматы?

— Не видел пока. Но очень надеюсь, что кто-то играет. Я за то, чтобы ребята играли в любые спортивные игры.

— Сезон начинается, мы прекрасно знаем ваш состав. От кого нам ждать сюрпризов из вашей команды? Кто может выстрелить.

— Я уверен, что очень неплохой сезон получится у Евгения Скачкова.

— Ох.

— Нет, правда. Мне кажется, что это один из сильнейших нападающих, которых раньше использовали не очень правильно. Кроме того, большие надежды связываю с Антоном Курьяновым. По хоккейному интеллекту он находится на серьезной высоте.

— Эти фамилии называют лет пять. Только в другом контексте. Мол, они уже закончили.

— А вот я и хочу, чтобы эти ребята, которых все считают сломленными, показали себя. На это у меня большая надежда. Но у нас и молодежь отличная есть. Уверен, что и Павел Варфоломеев сможет выйти на новый уровень.