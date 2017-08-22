Петербург на коне. И вот почему

Действующий обладатель Кубка Гагарина указал претенденту на место, сняв с головы ЦСКА не по делу водруженную туда в межсезонье корону главного фаворита. Матч в Санкт-Петербурге убедительно показал — СКА по-прежнему чертовски хорош и остается силой номер один в КХЛ. Реплика главного тренера петербуржцев Олега Знарка за несколько дней до старта чемпионата о том, что его пугает небывалая форма, в которой команда подходит к первой игре, была озвучена им в шутливой тональности. Но действительность только подтвердила правоту этих слов.

Уже в дебюте Илья Ковальчук летел в атаку с таким желанием и агрессией, словно в него вселился победный дух Квебека девятилетней давности. Определенное преувеличение здесь кажется допустимым, тем более что свою шайбу снайпер забросил в фирменном, роскошном стиле, нанеся резкий, как молния, бросок.

Ладно Ковальчук, ему по статусу положено быть впереди планеты всей. Хотелось, чтобы уже на следующей неделе начался олимпийский хоккейный турнир — настолько был хорош ветеран. Помимо него в составе СКА можно было выделить как минимум пятерых. Один только шедевр, созданный Сергеем Широковым в меньшинстве, уже сейчас гарантировано должен войти в десятку лучших моментов сезона. Справедливости ради стоит отметить, что игра СКА еще не была идеальной при всей ее основательности, системности и агрессии. Но потеря уехавших в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова воспринималась делом житейским. Чемпион начал сезон так же, как и закончил прошлый — на коне.

А что же ЦСКА? Хочется верить, что президент клуба Игорь Есмантович, ставший инициатором едва ли не самой масштабной трансферной кампании за время существования КХЛ, прекрасно знаком с историей и знает, что делает. Столичные армейцы не первые и, думается, далеко не последние в ряду отечественных клубов-«олигархов», проводивших оптовые закупки в космическом масштабе, а примеры «Ак Барса"-2005, «Авангарда"-2007−2010, московского «Динамо"-2010, «Салавата Юлаев"-2011, СКА-2008−2014 не успели и не могли забыться. Да и сам ЦСКА, тративший не так давно миллионы долларов на Александра Радулова, Илью Сорокина, Ивана Телегина и Богдана Киселевича от своих предшественников ушел не далеко.

Взять титул нахрапом давно ни у кого не получалось. Обжигались на этом в Казани Зинэтула Билялетдинов, имевший к тому моменту в своем резюме титул чемпиона суперлиги, и Вячеслав Быков, вместе со своей «Дрим-Тим» уфимского созыва споткнувшийся в плей-офф на «Ак Барсе». Если у руководства ЦСКА есть терпение и понимание, что всего и сразу не бывает, то армейцы могут со временем стать машиной по добыванию побед. Разве что главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину приходится сложнее. Задача перед ним стоит максимальная, а «переварить», по его собственным словам, всех новичков будет сложно.

От одного вида на тех, кто не попал в состав на матч с СКА, слюной от зависти исходят два с половиной десятка клубов КХЛ. Если уж главный снайпер межсезонья Константин Окулов следит за игрой с трибуны, то что говорить про Джеффа Плэтта, Алексея Марченко и остальных. Проблема распределения ролей — очень серьезна. Когда в твоем распоряжении есть полтора десятка мастеров высочайшего по меркам КХЛ уровня, то всем угодить невозможно. Появляются недовольные и, как следствие, от единого коллектива может не остаться и следа.

Обкатывать новую игровую модель (а Никитин пытается произвести за одно межсезонье перестройку), уйдя от «рельсового хоккея» Дмитрия Квартальнова к более изящной манере, основанной не только на контроле шайбы, но и на большом количестве передач в средней и чужой зонах, можно в матчах с «Югрой» или «Нефтехимиком». Подтвердить ее эффективность реально только против соперников уровня СКА, «Локомотива», «Ак Барса». С петербуржцами ЦСКА в регулярном чемпионате сыграет еще лишь раз. На фоне зрелищного «боевика», в который вылился матч на Кубок Открытия, этого катастрофически мало.