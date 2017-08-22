Петербург на коне. И вот почему
В понедельник в
Санкт-Петербурге стартовал десятый сезон КХЛ. Обладатель Кубка Гагарина СКА уверенно обыграл победителя прошлого регулярного чемпионата ЦСКА — 4:2.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Действующий обладатель Кубка Гагарина указал претенденту на место, сняв с головы ЦСКА не по делу водруженную туда в межсезонье корону главного фаворита. Матч в
Уже в дебюте Илья Ковальчук летел в атаку с таким желанием и агрессией, словно в него вселился победный дух Квебека девятилетней давности. Определенное преувеличение здесь кажется допустимым, тем более что свою шайбу снайпер забросил в фирменном, роскошном стиле, нанеся резкий, как молния, бросок.
Ладно Ковальчук, ему по статусу положено быть впереди планеты всей. Хотелось, чтобы уже на следующей неделе начался олимпийский хоккейный турнир — настолько был хорош ветеран. Помимо него в составе СКА можно было выделить как минимум пятерых. Один только шедевр, созданный Сергеем Широковым в меньшинстве, уже сейчас гарантировано должен войти в десятку лучших моментов сезона. Справедливости ради стоит отметить, что игра СКА еще не была идеальной при всей ее основательности, системности и агрессии. Но потеря уехавших в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова воспринималась делом житейским. Чемпион начал сезон так же, как и закончил прошлый — на коне.
А что же ЦСКА? Хочется верить, что президент клуба Игорь Есмантович, ставший инициатором едва ли не самой масштабной трансферной кампании за время существования КХЛ, прекрасно знаком с историей и знает, что делает. Столичные армейцы не первые и, думается, далеко не последние в ряду отечественных клубов-«олигархов», проводивших оптовые закупки в космическом масштабе, а примеры «Ак Барса"-2005, «Авангарда"-2007−2010, московского «Динамо"-2010, «Салавата Юлаев"-2011, СКА-2008−2014 не успели и не могли забыться. Да и сам ЦСКА, тративший не так давно миллионы долларов на Александра Радулова, Илью Сорокина, Ивана Телегина и Богдана Киселевича от своих предшественников ушел не далеко.
Взять титул нахрапом давно ни у кого не получалось. Обжигались на этом в Казани Зинэтула Билялетдинов, имевший к тому моменту в своем резюме титул чемпиона суперлиги, и Вячеслав Быков, вместе со своей «Дрим-Тим» уфимского созыва споткнувшийся в
От одного вида на тех, кто не попал в состав на матч с СКА, слюной от зависти исходят два с половиной десятка клубов КХЛ. Если уж главный снайпер межсезонья Константин Окулов следит за игрой с трибуны, то что говорить про Джеффа Плэтта, Алексея Марченко и остальных. Проблема распределения ролей — очень серьезна. Когда в твоем распоряжении есть полтора десятка мастеров высочайшего по меркам КХЛ уровня, то всем угодить невозможно. Появляются недовольные и, как следствие, от единого коллектива может не остаться и следа.
Обкатывать новую игровую модель (а Никитин пытается произвести за одно межсезонье перестройку), уйдя от «рельсового хоккея» Дмитрия Квартальнова к более изящной манере, основанной не только на контроле шайбы, но и на большом количестве передач в средней и чужой зонах, можно в матчах с «Югрой» или «Нефтехимиком». Подтвердить ее эффективность реально только против соперников уровня СКА, «Локомотива», «Ак Барса». С петербуржцами ЦСКА в регулярном чемпионате сыграет еще лишь раз. На фоне зрелищного «боевика», в который вылился матч на Кубок Открытия, этого катастрофически мало.
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин 58:56
|1-й период
|00:25
|Илья Ковальчук
|01:26
|Кирилл Петров
|02:11
|03:21
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|09:48
|Николай Прохоркин (Н. Гусев)
|Максим Шалунов
|10:29
|2-й период
|Михаил Григоренко (К. Капризов)
|24:17
|Богдан Киселевич
|29:32
|31:45
|Илья Ковальчук (П. Херсли)
|3-й период
|43:41
|Егор Яковлев
|45:04
|Сергей Широков
|Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов)
|45:46
|48:27
|Сергей Плотников
|54:19
|Егор Яковлев
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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