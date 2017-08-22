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22 августа 2017, 0:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Знарок: Победа в Кубке открытия КХЛ придала СКА большой психологический импульс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Победа СКА над московским ЦСКА в матче за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) придала санкт- петербургскому клубу большой психологический импульс. Такое мнение журналистам высказал главный тренер СКА Олег Знарок.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

«Первая игра — это волнение, ошибки. Играли с очень хорошей командой, с приличным составом. Когда выигрываешь, это большой импульс в психологическом плане. Но это все равно ничего не значит — сезон очень длинный, и в любом случае в его конце мы будем давать ответы, как мы подготовились», — сказал Знарок.

В следующем матче СКА дома сыграет с братиславским «Слованом». Встреча состоится 23 августа.

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