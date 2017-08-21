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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30752463/
21 августа 2017, 22:55 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ковальчук: Жара на улице пока сказывается на игре хоккеистов СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Жаркая летняя погода пока что сказывается на игре хоккеистов санкт- петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Илья Ковальчук.

В понедельник СКА на своей площадке победил московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Ковальчук стал автором одной из шайб.

«Хороший матч получился, да еще и летом. Качество льда, конечно, хромало, но все старались выложиться. Достойно сыграли перед своими болельщиками и добавили еще один трофей в историю СКА, которого у нас еще не было», — сказал Ковальчук.

«Мы с каждой игрой добавляем, у нас была тяжелая предсезонка, на улице жарко, это все сказывается», — добавил он.

В следующем матче СКА 23 августа дома сыграет со «Слованом».

21.08.2017 19:30 Зрители 12375 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 4:2 ЦСКА
(2:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин 58:56
1-й период
00:25 Илья Ковальчук
01:26
Кирилл Петров 02:11
03:21 Патрик Херсли (П. Дацюк)
09:48 Николай Прохоркин (Н. Гусев)
Максим Шалунов 10:29
2-й период
Михаил Григоренко (К. Капризов) 24:17
Богдан Киселевич 29:32
31:45 Илья Ковальчук (П. Херсли)
3-й период
43:41 Егор Яковлев
45:04 Сергей Широков
Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов) 45:46
48:27 Сергей Плотников
54:19 Егор Яковлев
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Новости КХЛ

Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКА

Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московскому ЦСКА не хватило опыта в игре за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Игорь Никитин.
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