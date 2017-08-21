Ковальчук: Жара на улице пока сказывается на игре хоккеистов СКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Жаркая летняя погода пока что сказывается на игре хоккеистов санкт- петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Илья Ковальчук.
В понедельник СКА на своей площадке победил московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Ковальчук стал автором одной из шайб.
«Хороший матч получился, да еще и летом. Качество льда, конечно, хромало, но все старались выложиться. Достойно сыграли перед своими болельщиками и добавили еще один трофей в историю СКА, которого у нас еще не было», — сказал Ковальчук.
«Мы с каждой игрой добавляем, у нас была тяжелая предсезонка, на улице жарко, это все сказывается», — добавил он.
В следующем матче СКА 23 августа дома сыграет со «Слованом».
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
Вратари
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин 58:56
|1-й период
|00:25
|Илья Ковальчук
|01:26
|Кирилл Петров
|02:11
|03:21
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|09:48
|Николай Прохоркин (Н. Гусев)
|Максим Шалунов
|10:29
|2-й период
|Михаил Григоренко (К. Капризов)
|24:17
|Богдан Киселевич
|29:32
|31:45
|Илья Ковальчук (П. Херсли)
|3-й период
|43:41
|Егор Яковлев
|45:04
|Сергей Широков
|Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов)
|45:46
|48:27
|Сергей Плотников
|54:19
|Егор Яковлев
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter