Ковальчук: Жара на улице пока сказывается на игре хоккеистов СКА

В понедельник СКА на своей площадке победил московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Ковальчук стал автором одной из шайб.

«Хороший матч получился, да еще и летом. Качество льда, конечно, хромало, но все старались выложиться. Достойно сыграли перед своими болельщиками и добавили еще один трофей в историю СКА, которого у нас еще не было», — сказал Ковальчук.

«Мы с каждой игрой добавляем, у нас была тяжелая предсезонка, на улице жарко, это все сказывается», — добавил он.

В следующем матче СКА 23 августа дома сыграет со «Слованом».